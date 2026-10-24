La tecnología se convirtió en una herramienta para enfrentar uno de los mayores desafíos ambientales: la escasez de agua. En Estados Unidos, la empresa californiana Rainmaker impulsa un sistema de siembra de nubes con drones que busca aumentar las lluvias en regiones afectadas por la sequía. Las operaciones ya se desarrollan en estados como Utah e Idaho, donde el agua resulta fundamental para la agricultura, los embalses y la generación de energía hidroeléctrica.
Una empresa de Estados Unidos utiliza drones para sembrar nubes, crear lluvia y combatir la sequía
Para combatir la sequía en el oeste de Estados Unidos, la compañía Rainmaker utiliza drones para generar nubes e incrementar las lluvias
Estados Unidos: cómo funcionan los drones que utilizan para provocar lluvia
El método desarrollado por Rainmaker se basa en una técnica conocida como siembra de nubes, que consiste en intervenir determinadas formaciones nubosas para favorecer la precipitación. A diferencia de lo que podría suponerse, el procedimiento no permite crear nubes ni tormentas desde cero, sino que busca aprovechar las condiciones meteorológicas existentes para incrementar la cantidad de agua o nieve que llega al suelo.
Para realizar estas operaciones, los drones transportan equipos que permiten liberar pequeñas partículas de yoduro de plata en nubes con temperaturas de entre -5 y -20 grados. Estas partículas funcionan como núcleos alrededor de los cuales se forman cristales de hielo. A medida que crecen, pueden ganar peso y precipitar, lo que favorece la caída de nieve o lluvia, según las condiciones atmosféricas.
La incorporación de aeronaves no tripuladas representa una evolución de un procedimiento que comenzó a desarrollarse en la década de 1940. Frente a los métodos tradicionales, los drones permiten acceder a zonas de difícil alcance y realizar intervenciones específicas sin exponer a pilotos a las condiciones de vuelo.
Según las estimaciones difundidas por Rainmaker, estas operaciones podrían aumentar las lluvias entre un 10% y un 20% a lo largo del tiempo. Sin embargo, los resultados dependen de factores como la humedad, la temperatura y las características de las nubes. Por eso, el incremento anunciado por la empresa no representa una garantía para cada intervención.
Para qué sirve la siembra de nubes en Estados Unidos
El objetivo de esta tecnología es mejorar la disponibilidad de agua en las regiones del oeste estadounidense, donde los períodos prolongados de sequía afectan tanto a las comunidades como a las actividades económicas.
Entre sus posibles beneficios se encuentran el aporte de agua para los cultivos, la recuperación de las reservas subterráneas y el mantenimiento de los niveles de ríos y embalses. También puede contribuir al abastecimiento necesario para producir energía hidroeléctrica.
Aunque la siembra de nubes representa una alternativa para gestionar los recursos hídricos, no reemplaza otras medidas de conservación ni garantiza lluvias en zonas que carecen de las condiciones meteorológicas adecuadas. Su eficacia depende de la disponibilidad de nubes apropiadas y de la evaluación de cada intervención.