Una empresa de Estados Unidos utiliza drones para sembrar nubes, crear lluvia y combatir la sequía

Esta empresa utiliza drones para provocar lluvias.

La incorporación de aeronaves no tripuladas representa una evolución de un procedimiento que comenzó a desarrollarse en la década de 1940. Frente a los métodos tradicionales, los drones permiten acceder a zonas de difícil alcance y realizar intervenciones específicas sin exponer a pilotos a las condiciones de vuelo.

Según las estimaciones difundidas por Rainmaker, estas operaciones podrían aumentar las lluvias entre un 10% y un 20% a lo largo del tiempo. Sin embargo, los resultados dependen de factores como la humedad, la temperatura y las características de las nubes. Por eso, el incremento anunciado por la empresa no representa una garantía para cada intervención.

De esta forma, la empresa garantiza un incremento del 10% al 20% de las lluvias en regiones con sequía.

Para qué sirve la siembra de nubes en Estados Unidos

El objetivo de esta tecnología es mejorar la disponibilidad de agua en las regiones del oeste estadounidense, donde los períodos prolongados de sequía afectan tanto a las comunidades como a las actividades económicas.

Entre sus posibles beneficios se encuentran el aporte de agua para los cultivos, la recuperación de las reservas subterráneas y el mantenimiento de los niveles de ríos y embalses. También puede contribuir al abastecimiento necesario para producir energía hidroeléctrica.

Aunque la siembra de nubes representa una alternativa para gestionar los recursos hídricos, no reemplaza otras medidas de conservación ni garantiza lluvias en zonas que carecen de las condiciones meteorológicas adecuadas. Su eficacia depende de la disponibilidad de nubes apropiadas y de la evaluación de cada intervención.