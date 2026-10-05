¿Te animarías a correr sin poder ver hacia dónde vas? Esa es la pregunta que propone responder una nueva iniciativa deportiva que tendrá lugar en Mendoza y que busca que la inclusión no quede solamente en un discurso. El próximo 31 de octubre, el lago del Parque General San Martín será escenario de una carrera diferente: los participantes deberán anotarse de a 2 y, durante el recorrido, uno de ellos llevará los ojos cubiertos mientras el otro tendrá la responsabilidad de guiarlo.
Una carrera diferente en Mendoza: correr con los ojos vendados y confiar en otra persona para llegar
“Juntos a la par-Correr a ciegas” se hará en el Parque San Martín. Se invita a personas con y sin discapacidad a correr de a 2: uno será el guía del otro
La propuesta se llama “Juntos a la par-Correr a ciegas” y es impulsada por los deportistas ciegos mendocinos Walter Álvarez y Silvina Castro, integrantes de la Asociación Tiflológica Luis Braille.
No se trata solamente de una competencia de running. La idea es que quienes participan puedan experimentar, durante un recorrido, algo que para las personas ciegas forma parte de la vida cotidiana: desplazarse confiando en otra persona, escuchar indicaciones, aprender a orientarse de otra manera y descubrir cuánto puede cambiar la percepción cuando la vista deja de ser la herramienta principal.
Una carrera que abre la inscripción para personas con o sin discapacidad
La carrera estará abierta a personas con y sin discapacidad.
Habrá una modalidad competitiva de 6 kilómetros y otra participativa de 1 kilómetro. En ambos casos, la inscripción deberá realizarse en pareja.
La particularidad es que uno de los integrantes deberá colocarse un antifaz que le impida ver y el otro se convertirá en sus ojos durante el recorrido.
La propuesta busca, de esa manera, correr el eje de la tradicional competencia deportiva. No gana solamente quien llega más rápido. Hay otro desafío: aprender a confiar y a acompañar.
“Hay metas que solo se alcanzan cuando alguien nos acompaña. No se trata de llegar primero, sino de llegar juntos”, es el mensaje que acompaña la iniciativa.
Y quizás allí esté la verdadera competencia.
Para una persona que nunca atravesó una discapacidad visual, ponerse un antifaz puede parecer un gesto sencillo. Pero comenzar a caminar o correr sin saber exactamente dónde está el próximo obstáculo obliga a prestar atención a otros sentidos y, especialmente, a confiar en quien está al lado.
El guía deberá indicar el recorrido, advertir sobre posibles obstáculos y ayudar a que su compañero pueda avanzar con seguridad.
Las barreras que atraviesan las personas con discapacidad
La experiencia también propone algo que suele ser difícil de explicar solamente con palabras: comprender desde otro lugar las barreras que enfrentan cotidianamente las personas con discapacidad visual.
Walter y Silvina conocen ese camino desde hace décadas.
Ambos son deportistas ciegos y llevan buena parte de su vida vinculados con la actividad física y con iniciativas destinadas a promover una mayor autonomía de las personas con discapacidad. Su historia personal también está atravesada por el deporte: se conocieron cuando Walter acababa de perder la visión y Silvina lo ayudó a aprender braille y a recuperar herramientas para desenvolverse con mayor independencia.
Ahora buscan llevar ese aprendizaje a una experiencia colectiva.
“Juntos a la par” será también una forma de mostrar que una actividad deportiva puede convertirse en una herramienta de encuentro.
La jornada se realizará desde las 18 y quienes tengan discapacidad contarán con un descuento del 50 por ciento en la inscripción.
Además del componente deportivo, existe un objetivo solidario: todo lo recaudado será destinado a la Asociación Tiflológica Luis Braille, un espacio de rehabilitación, acompañamiento y encuentro para personas con discapacidad visual.
La organización también viene de protagonizar otra experiencia singular: el desafío “Juntos a Pedal: Uniendo Océanos”, una travesía en bicicleta tándem que llevó a sus participantes desde Chile hasta Punta Alta, en Buenos Aires, en un recorrido de más de 1.500 kilómetros.
Ahora el desafío cambia de escenario y de disciplina, pero conserva la misma idea: avanzar juntos.
Una carrera con auspiciantes
La carrera contará con el apoyo de Oscar David, Frigorífico Producción, Fundación Cecsagal y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas para las 2 modalidades y la información oficial se publica en las redes de @juntosalapar_correraciegas.
Pero todavía queda tiempo para pensar en algo antes de ponerse las zapatillas.
¿Qué sentiría una persona acostumbrada a correr mirando el camino si, de repente, tuviera que cerrar los ojos y confiar completamente en quien corre a su lado?
Tal vez ese sea el verdadero desafío que propone esta carrera mendocina.
No solamente llegar ni correr. Sino descubrir que, cuando uno deja de mirar, empieza a escuchar de otra manera.
Y que algunas metas, efectivamente, se alcanzan únicamente cuando alguien corre a la par.
En pocas palabras
- Carrera inclusiva: se realizará en el Parque San Martín con el lema “Juntos a la par-Correr a ciegas”.
- Propuesta única: parejas correrán con uno de sus integrantes con ojos vendados, experimentando la confianza y guía.
- Objetivo solidario: busca promover la inclusión y destinará lo recaudado a la Asociación Tiflológica Luis Braille.