Un joven mendocino contó cómo vivió el funeral del papa Francisco y afirmó que la conmoción es total

Ángel Ezequiel junto a su familia.jpg Ángel Ezequiel Tetilla (primero de derecha a izquierda) está estudiando en Roma. Hasta allí fue su familia a visitarlo y sin querer fueron testigos de la muerte del papa Francisco. Foto: redes sociales

Impresionantes operativos de seguridad en el funeral del papa Francisco

Ángel contó que llegó pasadas las 10 de este sábado a la catedral de San Pedro, pero ni en sueños se pudo acercar al lugar en el que se estaban realizando las exequias del Santo Padre.

"Hubo operativos de seguridad por todas partes, esto es por la cantidad de presidentes y personalidades de todo el mundo que han venido a despedir al papa Francisco", relató el joven mendocino en diálogo con Diario UNO.

De hecho, expresó que no pudo sacar fotos de lo que sucedía porque se encontraba alejado del lugar. Sin embargo, presenció toda la ceremonia. Luego se dirigió hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde el papa Francisco pidió ser enterrado.

Papa-Francisco-9.jpg Los cardenales rindieron homenaje al papa Francisco, el pontífice Nº 266 en la historia de la Iglesia Católica. Foto: Noticias Argentinas

Un día de calor y conmoción en el Vaticano

Ángel Exequiel manifestó que si bien hubo algunos momentos en los que el cielo se cubrió de nubes, en general, el día estuvo soleado y caluroso, un factor que no ayudó a soportar los tumultos de gente.

"En Roma está todo explotado: no podés ir a comer, no podés sentarte a tomar un café. En los lugares emblemáticos como la Fontana di Trevi y el Coliseo, directamente no se puede estar por la cantidad de gente que vino en estos días", sostuvo el estudiante argentino, que volverá a Mendoza a fines de mayo.

Papa-Francisco-4.jpg Último adios al papa humilde: Francisco es trasladado en un ataúd austero y sin adornos hacía su tumba, en la basílica de Santa María La Mayor Noticias Argentinas

El joven mendocino testigo de un día histórico para el mundo

Papa-Francisco-6.jpg Operativo de seguridad durante el traslado del cuerpo del Papa Francisco Noticias Argentinas

El chico, que llegó el 6 de abril pasado para estudiar italiano en Roma, aseguró que no puede creer estar siendo testigo de este acontecimiento mundial. "Nunca me imaginé vivir lo que estoy viviendo, es muy emocionante", resaltó Ezequiel.

El ejemplo más gráfico de su afirmación, fue que en medio de la conversación con Diario UNO, tuvo que hacer una pausa porque frente adonde él se encontraba, pasó una limusina presidencial, pero no pudo detectar qué presidente era el que llegaba a Santa María la Mayor, basílica en la que descansan para siempre los restos mortales del papa Francisco.