Los smartphone que tenemos en las manos salieron por primera vez al mercado 14 años después, en 2007, con el iPhone de Steve Job. Según World Economic Forum, hoy en el mundo funcionan más 8,58 mil millones de esos despiadados aparatitos. Más celulares que personas.

Desde que el primer canillita vendió el primer ejemplar de Diario UNO pasaron por Mendoza ocho gobernadores y se sucedieron nueve presidentes y tres pontífices. En el medio, el país sufrió el atentado a la AMIA y la crisis del 2001, el mundo se estremeció con el derrumbe de las Torres Gemelas y el planeta venció la mayor y más letal de las epidemias virales de la historia, el Covid.

Diario UNO arrancó con cuatro páginas en color y el resto en blanco y negro y se distribuía por venta callejera y más tarde por suscripción. ¿Cómo se leerá en cinco años? ¿Qué escribiremos en el cumpleaños número 60?

Los correos electrónicos aparecieron en 1996 con Hotmail. El archi poderoso emperador mundial Google fue fundado en 1998. En 2004 nacieron Facebook y Gmail. Luego brotaron Twitter (2006), WhatsApp (2009) e Instagram (2010). TikTok salió en China en 2016 y se disparó en Occidente dos años después. Y en Diario UNO seguimos haciendo periodismo en cada una de las plataformas.

En los primeros tiempos de Diario UNO, el fotógrafo Santiago Pizarro manejaba un laboratorio de revelado de rollos blanco y negro que luego se escaneaban para ser impresos. Los celulares de hoy tienen cinco cámaras y obtienen imágenes de entre 50 y 200 megapíxeles con más colores de los que el ojo humano puede reconocer.

En aquellos primeros movidos y desafiantes años 90, las fiestas de fin de año se festejaban con petardos. Hoy, el moderno Da Vinci, Elon Musk, quema cohetes Starship de su empresa Space X en su tozuda determinación de colonizar Marte.

El mundo cambia y Diario UNO se adapta. Según la última medición de la firma estadounidense Comscore, 10 millones de argentinos leen al menos una de nuestras notas al mes gracias al dominio de los modernos algoritmos y la Inteligencia Artificial predictiva de los gigantes de internet.

El mito urbano dice que en el momento en que estaba para salir la primera edición de Diario UNO la rotativa no arrancó porque estaba el entonces presidente Carlos Menem. Eso no es verdad. Menem no estaba esa noche.

La impresora sí arrancó, bajo la mirada de su fundador, Daniel Vila, del diseñador cubano estadounidense Carlos Castañeda y del director Alejandro Gómez, entre otras decenas de personas. Yo era un muchacho y por el resto de mi vida recordaré con orgullo que esa noche estuve allí, escuchando el poderoso ronronear de la Harris V15 mientras Castañeda encendía un puro que tenía preparado desde meses atrás para esa ocasión.