La resiliencia y la perseverancia pueden transformar la mayor adversidad en una vocación dedicada a salvar vidas y este hombre es la prueba viviente de ello. Luego de que fuera el único sobreviviente de un incendio, la vida le dio una oportunidad y hoy es médico.
Sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo y casi no tenía posibilidades de sobrevivir: hoy es médico
Tenía 19 años cuando el auto en el que viajaba se incendió, pero el destino le dio una segunda oportunidad y años después se convirtió en médico
Sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo y tenía el 3% de posibilidades de sobrevivir: años después se convirtió en médico
En 1990, Laurence Busse tenía 19 años y estudiaba Economía Política, pero aquella noche de verano el destino tenía otros planes para él. Cuando volvió de salir con sus amigos, terminó en un devastador accidente automovilístico, quedando envuelto en llamas y atrapado en el asiento trasero del auto.
Aunque logró escapar a través del tragaluz del vehículo antes de que colapsara, fue el único sobreviviente del siniestro fatal. En el hospital, se evaluaron sus quemaduras: eran profundas de segundo y tercer grado que cubrían el 85% de su cuerpo, afectando seriamente su rostro, brazos y extremidades.
Con apenas un 3% de probabilidad de vida, los pronósticos eran críticos. Sin embargo, tras tres meses de internación marcados por un dolor agonizante y miles de intervenciones quirúrgicas, su fuerza de voluntad le permitió sobrevivir.
Un año después del choque, cumplió su meta de regresar a las aulas para completar su carrera universitaria. Aunque obtuvo una maestría en Administración de Empresas, trabajó como consultor de negocios en el área de finanzas corporativas para grandes firmas de contabilidad; su éxito corporativo quedó opacado por su inquietud hacia la profesión que le salvó la vida.
Para Laurence Busse, su experiencia como paciente en estado crítico le daba una perspectiva empática y única entonces, motivado por esta convicción, cursó los estudios correspondientes hasta obtener el título de doctor en medicina con especialización en cuidados intensivos.
En la actualidad, es director de cuidados intensivos en el Hospital Emory Johns Creek en Estados Unidos y líder del grupo de ensayos clínicos Satellite Trails de Emory.
En pocas palabras
- Joven sobrevivió: A los 19 años, tras sufrir quemaduras en el 85% de su cuerpo en un accidente automovilístico, con pocas posibilidades de vida.
- Vocación médica: Años después de su recuperación, motivado por su experiencia, decidió estudiar medicina y se especializó en cuidados intensivos.
- Profesional de la salud: Actualmente dirige la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Estados Unidos y lidera ensayos clínicos.