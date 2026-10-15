Sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo y casi no tenía posibilidades de sobrevivir: hoy es médico

Con apenas un 3% de probabilidad de vida, los pronósticos eran críticos. Sin embargo, tras tres meses de internación marcados por un dolor agonizante y miles de intervenciones quirúrgicas, su fuerza de voluntad le permitió sobrevivir.

Hoy es médico.

Un año después del choque, cumplió su meta de regresar a las aulas para completar su carrera universitaria. Aunque obtuvo una maestría en Administración de Empresas, trabajó como consultor de negocios en el área de finanzas corporativas para grandes firmas de contabilidad; su éxito corporativo quedó opacado por su inquietud hacia la profesión que le salvó la vida.

Para Laurence Busse, su experiencia como paciente en estado crítico le daba una perspectiva empática y única entonces, motivado por esta convicción, cursó los estudios correspondientes hasta obtener el título de doctor en medicina con especialización en cuidados intensivos.

En la actualidad, es director de cuidados intensivos en el Hospital Emory Johns Creek en Estados Unidos y líder del grupo de ensayos clínicos Satellite Trails de Emory.