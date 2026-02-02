Reabrió el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos tras dos días cerrado por tormentas

El Paso Cristo Redentor habilitó este lunes para todo tipo de vehículos luego de permanecer dos días cerrado por las tormentas ocurridas que afectaron ambos lados de la frontera. Se espera que cientos de turistas crucen el túnel internacional por lo que podría haber demoras. Pidieron circular con mucha precaución.
Luego de la reunión ocurrida a las 7 de este lunes entre los coordinadores argentinos y chilenos, definieron que el Paso Cristo Redentor quede habilitado desde las 8. Será para todo tipo de vehículos las 24 horas.
Indicaron que hay más de 150 vehículos en el pulmón de YPF de Uspallata, los cuales serán encapsulados para llegar hasta la boca de túnel y cruzar hacia Chile.
Además, el pronóstico indica que para la tarde de este lunes hay probabilidad de lluvias aisladas, pero señalaron que no complicaría el tránsito ni el funcionamiento del Paso Cristo Redentor.
Por la cantidad de personas que se espera que crucen el túnel internacional durante este lunes insistieron con la precaución al transitar y viajar con paciencia, ya que se espera que haya demoras en la aduana chilena Los Libertadores, como en la argentina en Horcones.
El paso El Pehuenche saturado
Debido al cierre del Paso Cristo Redentor durante dos días como consecuencia de las severas tormentas que afectaron ambos países, muchos optaron por cruzar por Malargüe, tanto para regresar a Mendoza como para ir hacia Chile.
Esto provocó una situación poco habitual para el paso El Pehuenche, el cual se llenó de gente como pocas veces antes visto. En ese cruce fronterizo las aduanas no están integradas, por lo que los viajeros deben hacer los trámites en los complejos de ambos países.
Además, durante el domingo se registraron lluvias en ese paso internacional, lo que complicó mucho a las personas que esperaban en la ruta hasta avanzar a pie en la fila para hacer los trámites aduaneros.
Otros optaron por el paso Agua Negra, en San Juan, en cual es especialmente para camionetas 4x4 y 4x2, y micros hasta 30 pasajeros, aunque algunos se animaron a pasar en auto y no tuvieron problemas.
El Pehuenche funciona de 8 a 20, pero este lunes habrá una excepción y la apertura será a las 13. El paso Agua Negra habilita de 7 a 17 para salir hacia Chile y de 7 a 21 para ingresar a Argentina.