Quiso ir al acto de egresados en pollera pero no lo dejaron

View this post on Instagram A post shared by Luis (@luis.villafa)

Luis Villafañe, alumno de 5° año, decidió ir al acto de graduación vestido con el uniforme del colegio pero con un gran detalle, en vez de pantalón se puso pollera. También gris, como era el color del uniforme pero pollera. En eso estaba cuando al salir del baño se cruzó con el director del establecimiento quien le preguntó que hacía vestido así. “Llevé la pollera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó que hacía vestido así con ropa de mujer. Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: ‘la ropa no tiene género’. Él me contestó que me tenía que ir ya de ahí”, contó.