Quién es la niña mendocina que cantó en el Colón y enamoró a Ciro y Los Persas

Por pedido del ex Piojos, La Jose lo acompañó en algunos de esos conciertos, los más importantes del tour como los Luna Park y el Cosquín Rock, además del lanzamiento que se realizó en la Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz el año pasado. Y quizás lo que no imaginaba la familia entera era que la pequeña gran cantante también sería convocada para compartir con Ciro y su banda “Canción de cuna” (de Los Piojos) en el Colón.

La Jose con Ciro.jpg La hija de Joaquín Guevara y Julieta Villar Cangemi ha compartido grandes escenarios con la banda del ex Piojos.

“Juan Ábalos, el director de la banda de Ciro, conoció a mi hija cuando estábamos grabando el disco sinfónico y quería escucharla cantar”, relata Joaquín, quien con 33 años es uno de los músicos locales más solicitados del país y el continente, bajista, arreglador y sesionista, es parte de los Usted Señálemelo. Su mujer, de 34, es Julieta Villar Cangemi, tiene a la par un exquisito historial lírico, siendo coach vocal, cantante, música y compositora, nieta de la maestra Fenicia “Pepa” Cangemi, hija de la gran cantante Patricia Cangemi y tía de la eximia soprano Verónica Cangemi. Sí, como verán, La Jose tiene a quién salir.

La “sorpresa” de conquistar con un bolero

Fue durante los ensayos de grabación del disco, en el Independencia, que Ábalos la descubre y se la presenta a Ciro, “justo La Jose cantó un bolero y a ellos les encantó”, dice orgulloso sobre la interpretación de su hija de “Quizás, quizás, quizás”.

Guevara, como arreglador del disco, cuenta que “grabamos casi todo en pandemia, Jose ya había grabado en el coro para ‘Agua’ pero un día me llama Andrés (Ciro Martínez) para pedirme una versión de ‘Canción de cuna’ cantándola a dúo con mi hija”, y exclama: “Fue una sorpresa”. Y la única artista invitada del disco.

Claro, esa niña que apenas gateaba y reconocía un escenario como el piso de su casa, que afinaba en sus balbuceos antes de empezar a hablar, no dudó en aceptar el desafío. Se estudió la letra del tema y se lanzó a grabarla. La parte vocal de Ciro sería ensamblada ya que el confinamiento de entonces les impidió hacer la canción juntos, una composición especial para el ex Piojos, que dedica a su propia hija.

Joaquín Guevara tiene una impronta sonora marcada por la música orquestal, como arreglador y productor de propuestas como la Fiesta de la Cosecha, donde junto a su amigo y coequiper en proyectos musicales, Juan Emilio Cucchiarelli, han sido parte de la fusión de la Filarmónica con Divididos, además de Ciro y otros músicos.

“La Cosecha, con Yoyo (Sevilla) también, abrió esa puerta a la fusión del rock con lo sinfónico; nos unen las mismas ganas de provocar en la música sinfónica ese ‘agite’ de pogo que te puede provocar un recital de rock”, afirma y a su hija le ha transmitido ese amor por la música en todas sus formas, estilos y géneros. “Quiero que la tome con total libertad, sin prejuicios, sin mentirse, porque no hay una música superior y otra inferior, a la música hay que sentirla con la verdad, con honestidad”, considera y asume que “cuando de chico estudiaba guitarra clásica y por ahí me iba a guitarreadas, me criticaban, me bullingneaban un poco de los dos lados”.

Los destinos musicales de La Jose

Las bambalinas de los teatros, las butacas, las consolas y los pastos de los estadios los reconoce a la perfección La Jose. Al igual que sus padres: Joaquín tiene a su mamá, Iris Guevara, quien se dedicó al canto en una parte de su vida y después decidió por abocarse de lleno a la docencia aunque nunca dejó de cantar y de transmitir a su hijo esa pasión musical. “Le agradezco a mi mamá por haberme transmitido la música no como un hobby sino como un trabajo. Y hoy tengo una familia donde todo el tiempo se respira música, por trabajo y por gusto”, afirma Joaquín, quien pasó su infancia estudiando música clásica.

En tanto, qué decir de Julieta cuyo apellido es sinónimo de canto. Coach vocal de grandes artistas y música, es nieta de “Pepa”, la única integrante de la familia que no asistió a la gala del Colón de su bisnieta Josefina “porque está grande y debe cuidar su salud emocional”, advierte Julieta. Es que Fenicia Cangemi ha sido maestra en el mayor teatro de ópera de la Argentina, considerado uno de los mejores del mundo.

La Jose4.jpeg Joaquín (33) es sesionista, arreglador, productor musical. Julieta (34) es coach vocal, compositora, música, cantante. La Jose sigue los pasos de sus padres. Cristian Lozano /Diario UNO

“Compartir la música en familia es hermoso, y la verdad que sí, se intentan hacer otras cosas pero se vuelve a la música automáticamente”, declara la mamá de La Jose, quien a sus 34 años “coachea” a bandas locales como los Gauchito Club y Pasado Verde, comparte un dúo con Joaquín y quiere sacar su primer disco solista. Sobre el futuro de su talentosa hija, sostiene: “Será lo que quiera ser, es totalmente libre para elegir, también dentro de la música para elegir estilos como lo hicimos nosotras las Cangemi, con libertad”.

A su vez, Julieta Cangemi destaca que su hija “tiene esa claridad del estudio, aunque no está haciendo técnica fuerte porque es una niña y todavía su laringe tiene que crecer y pasar por un cambio vocal”, y luego lo confirma la propia pequeña artista que tiene un oído musical muy abierto. Escucha y baila tangos con su abuela Patricia, le gusta el trap, el rock y la música clásica.

Próximo destino: ¿el Coro de Niños del Colón?

La Jose nació el 9 de noviembre y en diciembre su papá tocaba todas las noches en el Americanto, “así que iba con ‘Juli’ a verme y no sé si tenía un mes de vida”, recuerda Joaquín. Mientras su madre reconoce que “me da escalofríos de emoción” el repasar la noche de la actuación de su hija en el Colón, vestida con brillos y de blanco que hacían juego con sus mechones de pelo, conquistando a la audiencia gracias a su interpretación vocal y su expresividad escénica. “Es increíble, pero también fue importante estar todos ahí acompañándola, su papá en el escenario con la orquesta y la familia en la platea porque no queremos que pierda su infancia, esa noche mágica fue un juego para ella”, considera Julieta.

En tanto, La Jose –que conocía por primera vez el Colón- rememora de este modo su actuación junto a Ciro y Los Persas junto a la Orquesta Académica del coliseo porteño: “Al principio sentí muchos nervios y mucho miedo, pero después se va yendo eso poco a poco, me tranquilizo porque estoy segura de lo que voy a hacer y va a estar todo bien”. “Al principio sentí muchos nervios y mucho miedo, pero después se va yendo eso poco a poco, me tranquilizo porque estoy segura de lo que voy a hacer y va a estar todo bien”.

Y profundiza: “Al sentir la compañía de toda la orquesta, de mi papá… ahí me siento más segura; me divierte todo igual y me pone muy feliz todo lo que he hecho porque es mucho”. Ella, que toca el piano para sacar nuevas melodías y el instrumento que la conquistó desde que tiene uso de razón es el violín. “Amo los violines, cuando acompañaba de muy chiquita a mi papá y había una orquesta, yo me perdía mirando los violines”, revela.

La Jose1.jpeg En la vida de los Guevara-Cangemi se respira música, por placer y por trabajo. Ahora evalúan radicarse un tiempo en Buenos Aires. Cristian Lozano /Diario UNO

Tras la experiencia, a La Jose le gustaría ingresar al Coro de Niños del Teatro Colón, “pero no sé, veremos si se puede, también quiero empezar en una academia de danza contemporánea y danzas urbanas porque me gusta mucho bailar, de chiquita iba a clásico pero tuve que dejar porque me dolían un poco las rodillas y quería dejar descansar un poco el cuerpo”, comparte sus historias artísticas y sus proyectos la jovencita que también se ha propuesto “grabar un disco con música que a mí me guste”. Entre ellas, escucha y ha ido a recitales de Wos, Lali, Miranda!, Nicky Nicole, Rosalía y hasta ha vivido un Lollapalooza.

La idea de trasladarse a Buenos Aires está en mente de los Guevara Cangemi, “no lo vemos algo imposible porque ‘Joaco’ viaja muy seguido; nos gustaría tener otras experiencias musicales allá, ir y volver, tampoco nos imaginamos mucho tiempo lejos de Mendoza”, suelta Julieta acerca del futuro inmediato de esta hermosa familia de artistas.

Consejos que se transmiten de generación en generación

Por su parte, La Jose va y vuelve al momento de su participación en el concierto sinfónico de Ciro y Los Persas en el Colón. “Siempre he ido a shows y nunca me imaginé que un día iba a ser parte de uno”, confiesa y dice que le cae muy bien Andrés “Ciro” Martínez. “Me ayuda a tranquilizarme, él se da cuenta cuando estoy nerviosa, todos los que me rodean me ayudan y me dan muy lindas energías”.

Canción de Cuna - Ciro y los Persas ft. La Jose (Vivo en el Teatro Colón)

Ella tiene un secreto “familiar”, un tip a la hora de subir a un escenario para dejar atrás los nervios. “Es un consejo que mi bisabuela Pepa le dio a mi abuela Patricia y después ella a mi mamá, y ahora me lo da mi mamá a mí: cuando estás detrás del escenario, al ingresar a cantar tenés que ver las cruces sobre el piso, mirarlas es como que te tranquiliza”.

Para rematar, su padre se despide de la entrevista con una declaración autoreflexiva: “La Jose es el mejor ejemplo para nosotros, nos hace entender de que llegó la hora de disfrutar a pleno de la música”.