En la previa de una presentación que se presume será histórica porque reunirá a miles de personas en Mendoza, el DJ mendocino Marcelo Deambrosi conversó con el equipo de radio Nihuil sobre su participación en el esperado show que encabeza el célebre sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido popularmente como el "cura DJ".
Marcelo Deambrosi, el DJ mendocino que participará del show del Padre Guilherme
El experimentado DJ Marcelo Deambrosi calentó los motores del Frank Romero Day que se prepara para recibir al cura DJ: "Es un evento fantástico", aseguró
Con motivo de celebrar un gran hito en su trayectoria, D'Ambrosio repasó su experiencia, la preparación de su repertorio y la dimensión espiritual que envuelve a este espectáculo masivo.
Cincuenta años de música y una previa histórica
El reconocido DJ recordó sus inicios en la música a mediados de la década de 1970 y valoró la coincidencia de formar parte de este show:
"En el 2026 se cumplía medio siglo de que empecé a tocar música. Yo era muy joven en 1976. Cuando me conectó la gente de la productora Zénith para hacer una propuesta y ver qué podría proponer para un evento así, la verdad es que dije 'sí, me encanta, quiero hacerlo'. Después me di cuenta de que era un evento demasiado importante."
D'Ambrosio tendrá a su cargo encender la pista del Frank Romero Day en el bloque de previa que continuará con Fernando Díaz, antes del plato fuerte de la noche con el Padre Guilherme.
Un público diverso y transversal
Al analizar la magnitud de la convocatoria, el DJ destacó la diversidad del público que se dará cita en el teatro griego mendocino, con espectadores procedentes de múltiples provincias y países vecinos:
- Alcance regional e internacional: asistentes de Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, además de colectivos que viajan desde distintos puntos del país como Córdoba, San Juan o Tierra del Fuego.
- Amplitud etaria: jóvenes, adolescentes, familias con niños y adultos de todas las edades.
- Diversidad de gustos: un abanico cultural y musical amplio que exige encontrar un equilibrio entre diferentes estilos para mantener encendido a todo el anfiteatro.
La dimensión espiritual tras la música techno
Preguntado por el equipo sobre la profundidad que adquiere esta propuesta, D'Ambrosio reflexionó sobre el mensaje de paz, fraternidad y tolerancia que promueve el Padre Guilherme -quien llegó a actuar ante más de un millón y medio de jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa-:
"Pensé en una coexistencia. Tenemos gente de la grey católica, gente que hoy no es tan practicante, evangelistas, de otros credos e inclusive ateos. ¿Cómo arrimarme al mundo espiritual sin que genere creencias limitantes? Para que quede el ambiente en una atmósfera de espiritualidad y no de religión."
En pocas palabras
- Mendocino Marcelo Deambrosi: el DJ participará del show del Padre Guilherme en el Teatro Griego Frank Romero Day.
- Diversidad de público: se espera una convocatoria masiva de asistentes de diversas provincias y países, abarcando todas las edades y gustos musicales.
- Mensaje espiritual: Deambrosi busca crear una atmósfera de paz y fraternidad, trascendiendo las creencias religiosas.