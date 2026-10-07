Marcelo Deambrosi, el DJ mendocino que participará del show del Padre Guilherme

"En el 2026 se cumplía medio siglo de que empecé a tocar música. Yo era muy joven en 1976. Cuando me conectó la gente de la productora Zénith para hacer una propuesta y ver qué podría proponer para un evento así, la verdad es que dije 'sí, me encanta, quiero hacerlo'. Después me di cuenta de que era un evento demasiado importante."

D'Ambrosio tendrá a su cargo encender la pista del Frank Romero Day en el bloque de previa que continuará con Fernando Díaz, antes del plato fuerte de la noche con el Padre Guilherme.

Un público diverso y transversal

Al analizar la magnitud de la convocatoria, el DJ destacó la diversidad del público que se dará cita en el teatro griego mendocino, con espectadores procedentes de múltiples provincias y países vecinos:

Alcance regional e internacional: asistentes de Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, además de colectivos que viajan desde distintos puntos del país como Córdoba, San Juan o Tierra del Fuego.

asistentes de Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, además de colectivos que viajan desde distintos puntos del país como Córdoba, San Juan o Tierra del Fuego. Amplitud etaria: jóvenes, adolescentes, familias con niños y adultos de todas las edades.

jóvenes, adolescentes, familias con niños y adultos de todas las edades. Diversidad de gustos: un abanico cultural y musical amplio que exige encontrar un equilibrio entre diferentes estilos para mantener encendido a todo el anfiteatro.

El Padre Guilherme, DJ se presentará esta semana en Mendoza.

La dimensión espiritual tras la música techno

Preguntado por el equipo sobre la profundidad que adquiere esta propuesta, D'Ambrosio reflexionó sobre el mensaje de paz, fraternidad y tolerancia que promueve el Padre Guilherme -quien llegó a actuar ante más de un millón y medio de jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa-:

"Pensé en una coexistencia. Tenemos gente de la grey católica, gente que hoy no es tan practicante, evangelistas, de otros credos e inclusive ateos. ¿Cómo arrimarme al mundo espiritual sin que genere creencias limitantes? Para que quede el ambiente en una atmósfera de espiritualidad y no de religión."