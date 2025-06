En términos de astrología y sus predicciones, la Luna en Cáncer también despierta en los signos del zodiaco una sensibilidad especial hacia el hogar, la familia y las memorias que aún residen en lo invisible de la cotidianeidad, resonando de forma particular con los nativos más receptivos. Las decisiones tomadas bajo esta influencia tienden a priorizar el bienestar emocional por sobre cualquier ambición externa. Los conflictos no resueltos pueden tocar la puerta con el propósito de ser comprendidos, no confrontados.

Luna en Cáncer: las predicciones astrológicas para los 12 signos del zodiaco