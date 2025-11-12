Las cenizas del volcán Peteroa llegaron a zonas pobladas y un especialista anticipó lo que puede pasar

volcan peteroa cenizas 2

El Planchón Peteroa es un volcán muy activo, con un ciclo eruptivo previo en 2018 y 2019.

Forte detalló, además, que la actividad actual "se mantiene dentro de los rangos de lo que vimos en 2018 y 2019". Bajo este escenario, se espera que la alerta amarilla se mantenga, con la posibilidad de pulsos de ceniza que se dispersen un poco más en la atmósfera. Sin embargo, no se anticipa un escenario de una "gran erupción", como la emisión de lava a gran escala.

Respecto a los posibles efectos de la ceniza volcánica, Forte aclaró que "hay que tener precauciones, obviamente porque finalmente es roca pulverizada, es material fino, muy fino que puede ingresar en los pulmones". Esto puede exacerbar síntomas en personas con condiciones asmáticas o preexistentes, y causar irritación ocular.

Precauciones ante la presencia de ceniza volcánica

Las recomendaciones incluyen evitar acercarse a las zonas con mayor concentración de ceniza y, en caso de que alcance las localidades, utilizar tapabocas para proteger las vías respiratorias. También se aconseja quedarse en casa, salir lo menos posible y evitar circular con vehículos, ya que la ceniza es abrasiva y puede dañar los motores y filtros de aire de los autos.