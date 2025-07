La historia de Olga, la artista de las fotos carnet que maquilla a sus clientes antes de cada flash

Imagen de WhatsApp 2025-06-30 a las 15.09.01_ce6a64ec.jpg "Tengo 77 años y aunque mi abuelo empezó con esto, soy segunda generación. Mi mamá nunca tomó una foto", señala Olga.

“Empecé con mi abuelo Mario. Él me enseñó todo lo que sé. Yo tendría 13 años y desde entonces no paré más”, cuenta, en diálogo con Diario UNO. La pasión por el oficio no se heredó linealmente: “Mi mamá, su hija, nunca sacó una foto”. Así, Olga se convirtió en la segunda generación de fotógrafos en su familia. Aunque técnicamente es tercera generación.

La escena parece de otra época. Cámaras analógicas, luces de estudio, negativos en papel, y una mujer que prepara el rostro del retratado con polvo, rubor y pincel. Porque sí: antes de cada foto carnet, Olga maquilla.