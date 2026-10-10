La devoción por Carlo Acutis crece y su capilla toma forma en Chacras de Coria

Para inaugurar el templo durante el primer semestre de 2028, la coordinación procura ampliar el número de colaboradores periódicos. Foto: gentileza Carlos Bajach

Actualmente, la coordinación técnica se enfoca en afianzar una red de donantes mensuales permanentes que permita financiar los insumos y la mano de obra sin interrupciones.

A 20 años de su partida: procesión y veneración de reliquias

Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el papa León XIV. Fallecido en 2006 a los 15 años, el joven adquirió notoriedad internacional por el empleo de tecnologías digitales en la catalogación de milagros eucarísticos y la divulgación de preceptos religiosos.

Con motivo de cumplirse 20 años de su deceso este lunes 12 de octubre, la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Chacras de Coria organizó una jornada conmemorativa abierta a la comunidad.

Las actividades comenzarán a las 11 con una procesión y el rezo del Santo Rosario desde el predio de la obra.

Posteriormente, a las 11.30 se oficiará una misa en la plaza del barrio Cordón del Plata, seguida por la veneración de reliquias del santo, actividades culturales y la desconcentración prevista para las 13.30.

"Lo importante es que todos se sientan parte porque esto va a ser un signo y un faro de luz para todos", expresó el párroco Osvaldo Scandura, haciendo alusión a los deseos manifestados por Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis, respecto al emplazamiento mendocino.

Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el papa León XIV. Foto: Vatican News

Cronograma de ejecución y financiamiento de la capilla en Chacras de Coria

El desarrollo de la obra de la capilla registra la finalización de los cimientos y la estructura del subsuelo.

Paralelamente, el sitio comenzó a recibir la visita de peregrinos locales y del exterior. Durante el primer trimestre de este año, el proyecto fue declarado de interés provincial por la Legislatura de Mendoza, coincidiendo con la primera visita de las reliquias del santo al predio.

"Hace seis meses tuvimos que suspender la obra durante casi dos meses, en marzo y abril, y nos había ganado la angustia. Pero el apoyo de miles de fieles de toda la Argentina nos sorprendió y nos permitió retomarla. Hoy donde antes estaba todo llano, ahora se levanta una obra monumental. Esto fue posible gracias a la gente", señaló Carlos Bajach, coordinador general del proyecto.

Paralelamente a la obra, el sitio comenzó a recibir la visita de peregrinos locales y del exterior. Foto: gentileza Carlos Bajach

Para cumplir el objetivo de inaugurar el templo durante el primer semestre de 2028, la coordinación procura ampliar el número de colaboradores periódicos.

De acuerdo con el equipo técnico, las donaciones mensuales a través del sitio web oficial (capillacarloacutis.com) permiten planificar la adquisición de materiales de construcción de manera previsible.

En forma complementaria, la organización confirmó la realización de una maratón familiar a beneficio de la capilla para el próximo 25 de octubre a las 10, con punto de partida en la plaza principal de Chacras de Coria. El evento deportivo incluirá modalidades Kids, 4K y 10K, destinará la totalidad de sus fondos recaudados a la obra y mantiene sus inscripciones abiertas a través de las redes sociales del proyecto.