Los logros se disfrutan más cuando se celebran. Con esa idea nace Isidris Interempresas, una propuesta que reúne a distintas organizaciones en un mismo encuentro para agradecer el camino recorrido, fortalecer vínculos y brindar por lo que viene.
Isidris Interempresas: el fin de año se celebra en la montaña
Isidris Sunset invita a las empresas mendocinas a despedir el año con sus equipos entre música, gastronomía, vinos y atardeceres
Las citas serán el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, desde las 18, en Isidris, Puesto del Indio, Las Heras. La montaña será el escenario de una celebración que comienza con el atardecer y combina una propuesta gastronómica, barra de vinos y coctelería, y música a cargo de un DJ.
Organizado por Nero Producciones, el formato permite que empresas de distintos tamaños compartan una experiencia de fin de año con sus equipos, sumándose a un encuentro con la identidad de Isidris Sunset.
La invitación es a dejar por unas horas la rutina, encontrarse desde otro lugar y celebrar a las personas que hacen posible cada proyecto.
Dos opciones para celebrar
- Clásico | $40.000 + IVA por persona: incluye ingreso, una cerveza Corona y una propuesta gastronómica.
- Reserva | $50.000 + IVA por persona: incluye ingreso, dos degustaciones o consumiciones de barra y una propuesta gastronómica.
Este fin de año, el punto de encuentro es la montaña. Isidris Interempresas propone cerrar un ciclo con un brindis compartido y nuevos recuerdos en equipo.
Consultas y reservas
- isidriseventos.com
- Cel.: +54 9 2614 66-3905
En pocas palabras
- Isidris Sunset: invita a empresas mendocinas a un evento de fin de año.
- El encuentro: incluye música, gastronomía, vinos y atardeceres en la montaña.
- Opciones: se ofrecen dos paquetes con diferentes servicios y precios.