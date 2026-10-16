Isidris Interempresas: el fin de año se celebra en la montaña

Las citas serán el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, desde las 18, en Isidris, Puesto del Indio, Las Heras. La montaña será el escenario de una celebración que comienza con el atardecer y combina una propuesta gastronómica, barra de vinos y coctelería, y música a cargo de un DJ.

El encuentro incluye música, gastronomía, vinos y atardeceres en la montaña.

Organizado por Nero Producciones, el formato permite que empresas de distintos tamaños compartan una experiencia de fin de año con sus equipos, sumándose a un encuentro con la identidad de Isidris Sunset.