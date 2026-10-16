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Isidris Interempresas: el fin de año se celebra en la montaña

Isidris Sunset invita a las empresas mendocinas a despedir el año con sus equipos entre música, gastronomía, vinos y atardeceres

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Isidris Sunset invita a empresas mendocinas a un evento de fin de año.

Isidris Sunset invita a empresas mendocinas a un evento de fin de año.

Cristian Lozano.

Los logros se disfrutan más cuando se celebran. Con esa idea nace Isidris Interempresas, una propuesta que reúne a distintas organizaciones en un mismo encuentro para agradecer el camino recorrido, fortalecer vínculos y brindar por lo que viene.

Las citas serán el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, desde las 18, en Isidris, Puesto del Indio, Las Heras. La montaña será el escenario de una celebración que comienza con el atardecer y combina una propuesta gastronómica, barra de vinos y coctelería, y música a cargo de un DJ.

El encuentro&nbsp;incluye m&uacute;sica, gastronom&iacute;a, vinos y atardeceres en la monta&ntilde;a.

El encuentro incluye música, gastronomía, vinos y atardeceres en la montaña.

Organizado por Nero Producciones, el formato permite que empresas de distintos tamaños compartan una experiencia de fin de año con sus equipos, sumándose a un encuentro con la identidad de Isidris Sunset.

La invitación es a dejar por unas horas la rutina, encontrarse desde otro lugar y celebrar a las personas que hacen posible cada proyecto.

Dos opciones para celebrar

  • Clásico | $40.000 + IVA por persona: incluye ingreso, una cerveza Corona y una propuesta gastronómica.
  • Reserva | $50.000 + IVA por persona: incluye ingreso, dos degustaciones o consumiciones de barra y una propuesta gastronómica.

Este fin de año, el punto de encuentro es la montaña. Isidris Interempresas propone cerrar un ciclo con un brindis compartido y nuevos recuerdos en equipo.

Puesto del Indio ser&aacute; escenario de una experiencia pensada para compartir entre amigos, disfrutar grandes vinos y vivir una tarde diferente rodeados de naturaleza, gastronom&iacute;a y m&uacute;sica.

Puesto del Indio será escenario de una experiencia pensada para compartir entre amigos, disfrutar grandes vinos y vivir una tarde diferente rodeados de naturaleza, gastronomía y música.

Consultas y reservas

  • isidriseventos.com
  • Cel.: +54 9 2614 66-3905

En pocas palabras

  • Isidris Sunset: invita a empresas mendocinas a un evento de fin de año.
  • El encuentro: incluye música, gastronomía, vinos y atardeceres en la montaña.
  • Opciones: se ofrecen dos paquetes con diferentes servicios y precios.
Resumen generado por Thinkindot AI

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