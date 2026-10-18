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Hace 10 años Argentina puso en marcha un tuneladora para enterrar un tren, hoy la obra quedó paralizada

La paralización de la obra, que implicó la inversión de US$420 millones, dejó a la gigantesca tuneladora de 125 metros bajo tierra.

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

Durante años, Argentina proyectó una transformación profunda de su sistema ferroviario. Se trataba enterrar las vías del tren Sarmiento para eliminar pasos a nivel, reducir demoras y conectar barrios que la traza ferroviaria mantiene separados.

Para hacerlo, instaló una gigantesca tuneladora capaz de perforar el suelo a varios metros de profundidad. Sin embargo, la obra avanzó apenas una parte del recorrido previsto y terminó cancelada después de consumir alrededor de US$420 millones.

Una máquina de 125 metros para construir un túnel

El proyecto fue adjudicado en 2008 y contemplaba construir 32,6 kilómetros de túnel entre Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires, y Moreno, en la provincia de Buenos Aires. También incluía estaciones subterráneas y modificaciones en la infraestructura ferroviaria. El plan original estimaba que los trabajos estarían terminados en 36 meses.

La tuneladora, de unos 125 metros de longitud y con una cabeza de corte de aproximadamente 12 metros de diámetro, comenzó a funcionar en octubre de 2016. La máquina excavaba el terreno y, al mismo tiempo, instalaba piezas de hormigón para revestir las paredes del túnel.

US$420 millones y una obra que no llegó a destino

El avance, sin embargo, quedó muy lejos del objetivo. Cuando los trabajos se detuvieron en diciembre de 2018, la tuneladora había construido 7.239 metros de túnel entre Haedo y Villa Luro. Era apenas una parte del primer tramo previsto y todavía faltaban las estaciones y otros componentes necesarios para completar el servicio subterráneo.

La falta de financiamiento fue uno de los principales obstáculos para continuar. El proyecto había atravesado diferentes gobiernos, cambios en su ejecución y dificultades para sostener el ritmo de los trabajos.

Durante años, la obra permaneció paralizada mientras la tuneladora y las instalaciones seguían bajo responsabilidad de las empresas constructoras.

En agosto de 2025, el Gobierno nacional y las compañías Sacde y Ghella acordaron avanzar con la rescisión definitiva del contrato. La decisión contempló sellar los extremos del túnel y dejar la máquina dentro de la estructura subterránea. En abril de 2026, LA NACION informó que todavía no se había completado el cierre administrativo de la obra, pese a los años transcurridos desde su paralización.

En pocas palabras

  • Argentina paralizó obra: Se invirtieron US$420 millones en una tuneladora de 125 metros para enterrar el tren Sarmiento.
  • Proyecto inconcluso: La obra de 32,6 kilómetros, iniciada en 2008, se detuvo en 2018 sin completar ni un tramo.
  • Rescisión definitiva: El contrato fue rescindido en 2025, dejando la máquina enterrada y la obra sin cierre administrativo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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