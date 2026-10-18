Hace 10 años Argentina puso en marcha un tuneladora para enterrar un tren, hoy la obra quedó paralizada

Durante años, Argentina proyectó una transformación profunda de su sistema ferroviario. Se trataba enterrar las vías del tren Sarmiento para eliminar pasos a nivel, reducir demoras y conectar barrios que la traza ferroviaria mantiene separados.
Para hacerlo, instaló una gigantesca tuneladora capaz de perforar el suelo a varios metros de profundidad. Sin embargo, la obra avanzó apenas una parte del recorrido previsto y terminó cancelada después de consumir alrededor de US$420 millones.
Una máquina de 125 metros para construir un túnel
El proyecto fue adjudicado en 2008 y contemplaba construir 32,6 kilómetros de túnel entre Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires, y Moreno, en la provincia de Buenos Aires. También incluía estaciones subterráneas y modificaciones en la infraestructura ferroviaria. El plan original estimaba que los trabajos estarían terminados en 36 meses.
La tuneladora, de unos 125 metros de longitud y con una cabeza de corte de aproximadamente 12 metros de diámetro, comenzó a funcionar en octubre de 2016. La máquina excavaba el terreno y, al mismo tiempo, instalaba piezas de hormigón para revestir las paredes del túnel.
US$420 millones y una obra que no llegó a destino
El avance, sin embargo, quedó muy lejos del objetivo. Cuando los trabajos se detuvieron en diciembre de 2018, la tuneladora había construido 7.239 metros de túnel entre Haedo y Villa Luro. Era apenas una parte del primer tramo previsto y todavía faltaban las estaciones y otros componentes necesarios para completar el servicio subterráneo.
La falta de financiamiento fue uno de los principales obstáculos para continuar. El proyecto había atravesado diferentes gobiernos, cambios en su ejecución y dificultades para sostener el ritmo de los trabajos.
Durante años, la obra permaneció paralizada mientras la tuneladora y las instalaciones seguían bajo responsabilidad de las empresas constructoras.
En agosto de 2025, el Gobierno nacional y las compañías Sacde y Ghella acordaron avanzar con la rescisión definitiva del contrato. La decisión contempló sellar los extremos del túnel y dejar la máquina dentro de la estructura subterránea. En abril de 2026, LA NACION informó que todavía no se había completado el cierre administrativo de la obra, pese a los años transcurridos desde su paralización.
En pocas palabras
- Argentina paralizó obra: Se invirtieron US$420 millones en una tuneladora de 125 metros para enterrar el tren Sarmiento.
- Proyecto inconcluso: La obra de 32,6 kilómetros, iniciada en 2008, se detuvo en 2018 sin completar ni un tramo.
- Rescisión definitiva: El contrato fue rescindido en 2025, dejando la máquina enterrada y la obra sin cierre administrativo.