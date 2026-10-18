Hace 10 años Argentina puso en marcha un tuneladora para enterrar un tren, hoy la obra quedó paralizada

La tuneladora, de unos 125 metros de longitud y con una cabeza de corte de aproximadamente 12 metros de diámetro, comenzó a funcionar en octubre de 2016. La máquina excavaba el terreno y, al mismo tiempo, instalaba piezas de hormigón para revestir las paredes del túnel.

US$420 millones y una obra que no llegó a destino

El avance, sin embargo, quedó muy lejos del objetivo. Cuando los trabajos se detuvieron en diciembre de 2018, la tuneladora había construido 7.239 metros de túnel entre Haedo y Villa Luro. Era apenas una parte del primer tramo previsto y todavía faltaban las estaciones y otros componentes necesarios para completar el servicio subterráneo.

La falta de financiamiento fue uno de los principales obstáculos para continuar. El proyecto había atravesado diferentes gobiernos, cambios en su ejecución y dificultades para sostener el ritmo de los trabajos.

Durante años, la obra permaneció paralizada mientras la tuneladora y las instalaciones seguían bajo responsabilidad de las empresas constructoras.

En agosto de 2025, el Gobierno nacional y las compañías Sacde y Ghella acordaron avanzar con la rescisión definitiva del contrato. La decisión contempló sellar los extremos del túnel y dejar la máquina dentro de la estructura subterránea. En abril de 2026, LA NACION informó que todavía no se había completado el cierre administrativo de la obra, pese a los años transcurridos desde su paralización.