Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes, generando escenas de pánico en la capital donde cientos de personas fueron evacuadas de los edificios. Las autoridades evalúan por estas horas posibles daños materiales en distintas regiones del país, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas. Se informó alerta de tsunami en el Pacífico.
Fuerte terremoto de 7,6 en Panamá con al menos 13 réplicas generó alerta de tsunami en el Pacífico
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá generando evacuaciones en la capital y una alerta de tsunami en el Pacífico que afecta a varios países de la región
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) había informado inicialmente una magnitud de 8,0, cifra que revisó poco después a 7,6 en la escala de Richter. Se registraron al menos 13 réplicas hasta el momento.
El epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros al suroeste de la remota localidad de Pitaloza Arriba, una zona rural al sur del país, a una profundidad de 10 kilómetros, según precisó el organismo.
Impacto y réplicas del movimiento telúrico en Panamá
El terremoto, sentido con fuerza en la Ciudad de Panamá donde los sismos son inusuales, provocó que personas salieran a las calles visiblemente conmocionadas.
"Lo sentimos con mucha fuerza, derribó cosas de la cocina, pero estamos bien, aunque muy asustados", relató a la agencia AP Rosendo Domínguez, un residente de 60 años oriundo de Herrera, una de las provincias más afectadas junto a Azuero, Veraguas y Los Santos.
El Instituto de Geociencias panameño registró el movimiento a las 12.56 y contabilizó cerca de 10 réplicas durante los minutos posteriores, una de ellas de magnitud 6,0.
Ante la magnitud del sismo, el USGS informó que hay alerta de tsunami en el Pacífico oriental.
El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió una advertencia de posibles "olas peligrosas" en las costas de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.
Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraron daños materiales en algunas estructuras y gente siendo evacuada de edificios en Penonomé, donde se reportaron afectaciones en la gobernación y la Catedral. Residentes alterados se congregaron en el exterior de las construcciones a la espera de noticias sobre el impacto del sismo.
El terremoto se sintió con fuerza también en Costa Rica, y las autoridades del Canal de Panamá informaron que, preliminarmente, la vía interoceánica seguía operando con normalidad.