FM Ayer festejó sus 34 años a pura música en vivo, vinilos y la compañía de sus oyentes

Hay canciones que acompañan toda una vida y radios que convierten esa compañía en un encuentro cotidiano. FM Ayer celebró sus 34 años con una fiesta que llevó ese vínculo del aire al encuentro cara a cara: una noche para compartir música, recuerdos y la alegría de formar parte de una misma comunidad.
El sábado 10 de octubre, en cervecería 23 Ríos, la emisora reunió a una gran cantidad de oyentes y seguidores. Los conductores de la radio también fueron parte del festejo y compartieron con quienes, cada día, los eligen.
Música en vivo, vinilos y clásicos inolvidables
La música en vivo fue uno de los grandes atractivos. Golden Makers abrió la propuesta de bandas con covers de los años 80 y 90. Luego fue el turno de Carril Nacional, que llevó al escenario el rock argentino. Dancing Queen completó el recorrido con un homenaje a ABBA y esas canciones que siguen encontrando nuevas generaciones de fanáticos.
Las tres bandas ofrecieron actuaciones que conectaron con el público y contribuyeron a crear un clima de celebración. La propuesta musical también incluyó una sesión de DJ exclusivamente en vinilos a cargo de Martín Dichiara, que sumó el sonido y la identidad de un formato especialmente ligado al universo de FM Ayer.
Sorteos y el afecto de una comunidad que crece
Durante la noche hubo sorteos, entrega de premios y momentos de encuentro entre los oyentes y el equipo de la radio. La buena onda del público hizo del aniversario una celebración compartida, con la cercanía que caracteriza a la relación de la radio con sus oyentes.
Ese fue el corazón del festejo: darle un espacio de encuentro a una comunidad que se sostiene y crece a través de los años. A quienes acompañan desde el dial se suman quienes participan en redes, comentan, comparten contenidos y encuentran en FM Ayer un lugar para disfrutar de la música y de las historias que la rodean.
A 34 años de su nacimiento, FM Ayer volvió a mostrar la fuerza de ese vínculo. En 23 Ríos, las voces que acompañan todos los días y las canciones que forman parte de la memoria de sus oyentes se encontraron en una misma fiesta.
En pocas palabras
- FM Ayer: la emisora celebró su 34 aniversario con una fiesta que reunió a oyentes y conductores.
- Música y festejos: el evento contó con bandas en vivo, DJ en vinilos, sorteos y premios.
- Comunidad y encuentro: la celebración reforzó el vínculo entre la radio y su audiencia fiel.