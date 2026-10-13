FM Ayer festejó sus 34 años a pura música en vivo, vinilos y la compañía de sus oyentes

Pablo Galera, Cristian Gambetta, Orlando Pizarro y Marcelo Tobares, integrantes del equipo de FM AYER, presentes en la gran noche de festejo.

Las tres bandas ofrecieron actuaciones que conectaron con el público y contribuyeron a crear un clima de celebración. La propuesta musical también incluyó una sesión de DJ exclusivamente en vinilos a cargo de Martín Dichiara, que sumó el sonido y la identidad de un formato especialmente ligado al universo de FM Ayer.

Un salón colmado de oyentes disfrutó del evento y bailó al ritmo de los clásicos hasta pasadas las 2 de la mañana.

Sorteos y el afecto de una comunidad que crece

Durante la noche hubo sorteos, entrega de premios y momentos de encuentro entre los oyentes y el equipo de la radio. La buena onda del público hizo del aniversario una celebración compartida, con la cercanía que caracteriza a la relación de la radio con sus oyentes.

Ese fue el corazón del festejo: darle un espacio de encuentro a una comunidad que se sostiene y crece a través de los años. A quienes acompañan desde el dial se suman quienes participan en redes, comentan, comparten contenidos y encuentran en FM Ayer un lugar para disfrutar de la música y de las historias que la rodean.

Maximiliano González se llevó el premio mayor de la noche: un tocadiscos con un lote de vinilos.

A 34 años de su nacimiento, FM Ayer volvió a mostrar la fuerza de ese vínculo. En 23 Ríos, las voces que acompañan todos los días y las canciones que forman parte de la memoria de sus oyentes se encontraron en una misma fiesta.