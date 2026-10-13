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Música y festejos

FM Ayer festejó sus 34 años a pura música en vivo, vinilos y la compañía de sus oyentes

Con una gran convocatoria en 23 Ríos Craft Beer, FM Ayer 98.1 reunió a oyentes, seguidores y conductores en una noche de bandas, vinilos y sorteos

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
El tributo a ABBA de la banda Dancing Queen hizo cantar y bailar a todo el público en 23 Ríos.

El tributo a ABBA de la banda Dancing Queen hizo cantar y bailar a todo el público en 23 Ríos.

Hay canciones que acompañan toda una vida y radios que convierten esa compañía en un encuentro cotidiano. FM Ayer celebró sus 34 años con una fiesta que llevó ese vínculo del aire al encuentro cara a cara: una noche para compartir música, recuerdos y la alegría de formar parte de una misma comunidad.

El sábado 10 de octubre, en cervecería 23 Ríos, la emisora reunió a una gran cantidad de oyentes y seguidores. Los conductores de la radio también fueron parte del festejo y compartieron con quienes, cada día, los eligen.

Las instalaciones de 23 Ríos lución colmadas de seguidores que acompañaron a FM AYER en su aniversario.

Las instalaciones de 23 Ríos lución colmadas de seguidores que acompañaron a FM AYER en su aniversario.

Música en vivo, vinilos y clásicos inolvidables

La música en vivo fue uno de los grandes atractivos. Golden Makers abrió la propuesta de bandas con covers de los años 80 y 90. Luego fue el turno de Carril Nacional, que llevó al escenario el rock argentino. Dancing Queen completó el recorrido con un homenaje a ABBA y esas canciones que siguen encontrando nuevas generaciones de fanáticos.

Pablo Galera, Cristian Gambetta, Orlando Pizarro y Marcelo Tobares, integrantes del equipo de FM AYER, presentes en la gran noche de festejo.

Pablo Galera, Cristian Gambetta, Orlando Pizarro y Marcelo Tobares, integrantes del equipo de FM AYER, presentes en la gran noche de festejo.

Las tres bandas ofrecieron actuaciones que conectaron con el público y contribuyeron a crear un clima de celebración. La propuesta musical también incluyó una sesión de DJ exclusivamente en vinilos a cargo de Martín Dichiara, que sumó el sonido y la identidad de un formato especialmente ligado al universo de FM Ayer.

Un salón colmado de oyentes disfrutó del evento y bailó al ritmo de los clásicos hasta pasadas las 2 de la mañana.

Un salón colmado de oyentes disfrutó del evento y bailó al ritmo de los clásicos hasta pasadas las 2 de la mañana.

Sorteos y el afecto de una comunidad que crece

Durante la noche hubo sorteos, entrega de premios y momentos de encuentro entre los oyentes y el equipo de la radio. La buena onda del público hizo del aniversario una celebración compartida, con la cercanía que caracteriza a la relación de la radio con sus oyentes.

Ese fue el corazón del festejo: darle un espacio de encuentro a una comunidad que se sostiene y crece a través de los años. A quienes acompañan desde el dial se suman quienes participan en redes, comentan, comparten contenidos y encuentran en FM Ayer un lugar para disfrutar de la música y de las historias que la rodean.

Maximiliano González se llevó el premio mayor de la noche: un tocadiscos con un lote de vinilos.

Maximiliano González se llevó el premio mayor de la noche: un tocadiscos con un lote de vinilos.

A 34 años de su nacimiento, FM Ayer volvió a mostrar la fuerza de ese vínculo. En 23 Ríos, las voces que acompañan todos los días y las canciones que forman parte de la memoria de sus oyentes se encontraron en una misma fiesta.

En pocas palabras

  • FM Ayer: la emisora celebró su 34 aniversario con una fiesta que reunió a oyentes y conductores.
  • Música y festejos: el evento contó con bandas en vivo, DJ en vinilos, sorteos y premios.
  • Comunidad y encuentro: la celebración reforzó el vínculo entre la radio y su audiencia fiel.
Resumen generado por Thinkindot AI

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