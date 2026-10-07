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Fiesta de la Cerveza 2026 en Mendoza: quiénes tocan, cuándo es y cuánto salen las entradas

La Fiesta Provincial de la Cerveza confirmó su edición 19 en Godoy Cruz. Damas Gratis, Ke Personajes, Babasónicos y más artistas serán parte del festival

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
La Fiesta Provincial de la Cerveza 2026 tiene bandas confirmadas. Foto: archivo 

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2026 tiene bandas confirmadas. Foto: archivo 

Nicolás 'Totti' Ríos

La Fiesta Provincial de la Cerveza ya tiene fecha y grilla para su 19ª edición, la 2026. El tradicional festival de Godoy Cruz volverá al Parque San Vicente el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, con dos jornadas dedicadas a la cumbia, el rock y la música popular.

Las entradas ya están disponibles a través de Passline y, por tiempo limitado, pueden adquirirse en 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito bancarias.

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La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 fue un éxito y se espera una multitud en 2026.

Fiesta de la Cerveza 2026 en Godoy Cruz: quiénes tocan

El sábado 5 será una noche marcada por la música popular y la cumbia:

  • Damas Gratis
  • Ke Personajes
  • La Nueva Luna
  • Los Playeros,

El domingo 6 llegará el turno del rock nacional.

  • Babasónicos
  • Las Pastillas del Abuelo
  • Guasones
  • Perras on the Beach
La Fiesta de la Cerveza, un cl&aacute;sico musical de cada fin de a&ntilde;o en Mendoza. Foto: archivo.&nbsp;

La Fiesta de la Cerveza, un clásico musical de cada fin de año en Mendoza. Foto: archivo.

Como parte de la propuesta, habrá un paseo gastronómico con distintas etiquetas de cerveza artesanal y otras opciones vinculadas al festival.

Los menores de hasta 9 años ingresarán gratis, presentando DNI.

Para personas con discapacidad que cuenten con CUD, las entradas se entregarán desde el 16 de noviembre en la boletería del Cine Teatro Plaza, con DNI y CUD y sujeto a cupo limitado.

En pocas palabras

  • Festival de la Cerveza: la 19ª edición en Godoy Cruz se realizará el 5 y 6 de diciembre.
  • Artistas destacados: Damas Gratis, Ke Personajes, Babasónicos y Las Pastillas del Abuelo actuarán en el evento.
  • Entradas y beneficios: se venden en Passline con 3 cuotas sin interés y menores de 9 años ingresan gratis.
Resumen generado por Thinkindot AI

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