Estos son los Mendocinos del Año 2023 para Diario UNO

En un 2023 caracterizado por desafíos económicos y morales, reflejados en la elección presidencial con un giro dramático en el paradigma económico, esta selección de protagonistas destacados es nuestra forma de marcar hacia dónde creemos que debe dirigirse nuestra Mendoza.

Una Mendoza que, a lo largo de su historia, acunó la libertad, atrajo a miles de inmigrantes y logró hasta lo inimaginable: encontrar agua en el desierto.

El perfil de los Mendocinos del Año destacados en esta edición especial de Diario UNO de Mendoza refleja el ADN de emprendedores que, en el discurrir de nuestra historia, contribuyeron a la grandeza de la provincia y encarnan la utopía de un destino mejor para nosotros y para las futuras generaciones.

Con la convicción irrenunciable de que el 2024 debe traernos esperanza, presentamos con orgullo y en orden alfabético de apellidos, a los Mendocinos destacados del 2023.

Alfredo Cornejo, gobernador por segunda vez



Alfredo Víctor Cornejo (61) atesoró en 2023 un logro que ningún otro mendocino alcanzó antes: ser elegido gobernador de Mendoza con el voto popular por segunda vez, y eso lo hace merecedor de la presente distinción.

Nacido el 20 de marzo de 1962 en Eugenio Bustos, San Carlos, Cornejo ha recorrido casi todo el espectro de la función política. Fue senador nacional por Mendoza (2021-2023), diputado nacional por Mendoza (2005-2007 y 2019-2021), Gobernador de Mendoza (2015-2019), intendente de Godoy Cruz (2007-2015), ministro de Gobierno y Justicia (2005) y presidente del Comité Nacional de la UCR (2017-2021).

Cornejo, Alfredo-Mendocino del Año 2023 (2).jpeg Alfredo Cornejo, primer gobernador mendocino elegido dos veces por el voto popular. Fotos: Gentileza

Cornejo, Alfredo-Mendocino del Año 2023 (1).jpeg Alfredo Cornejo nació en San Carlos. Fotos: Gentileza

"Espero para el 2024 tranquilidad y paz social. Sé que un cambio de modelo económico produce intranquilidad, insatisfacción y aunque sea momentáneo me hago cargo de que esa situación compleja va a suceder. Pero también mi compromiso como gobernador de la provincia para que las instituciones funcionen, la autoridad esté reestablecida y para hacer que el sistema de garantías y derechos de los mendocinos funcione para vivir en paz y en armonía durante todo este año" Inefable hincha de Godoy Cruz, padre de Constanza y Lautaro y abuelo de la pequeña Indiana, Cornejo se impuso primero en las PASO y luego en las elecciones provinciales con número contundentes. Fue después de una campaña que se caracterizó por su tono austero, tal como la impronta que le dio a su primera gestión de Gobierno y que pretende dinamizar en la que acaba de comenzar el 10 de diciembre.

¿Qué espera Alfredo Cornejo para el 2024?

¿Qué espera Alfredo Cornejo para el 2024?

Espero para el 2024 tranquilidad y paz social. Sé que un cambio de modelo económico produce intranquilidad, insatisfacción y aunque sea momentáneo me hago cargo de que esa situación compleja va a suceder. Pero también mi compromiso como gobernador de la provincia para que las instituciones funcionen, la autoridad esté reestablecida y para hacer que el sistema de garantías y derechos de los mendocinos funcione para vivir en paz y en armonía durante todo este año.

Alfredo Cornejo-Gobernador de Mendoza.jpeg El gobernador Alfredo Cornejo es uno de los Mendocinos del Año 2023 para Diario UNO. Fotos: Gentileza

Alfredo Víctor Cornejo.jpeg Alfredo Cornejo. Fotos: Gentileza

ALFREDO CORNEJO ASUMIO SU SEGUNDO MANDATO.jpg Alfredo Cornejo, undécimo gobernador de Mendoza desde la vuelta de la democracia. FUENTE/ CRISTIAN LOZANO

Luis Petri, ministro de Defensa

Este abogado mendocino, oriundo de San Martín, fue diputado provincial en 2005 y legislador nacional por Mendoza entre 2013 y 2021 en representación de la UCR.

En 2017 dejó su impronta en la reforma del Código Penal de la Nación e impulsó la instalación de inhibidores de señal de celulares en las cárceles.

Hincha fanático de River Plate, es papá de Julián y pareja de la periodista, conductora y escritora porteña Cristina Pérez.

Comenzó el año 2023 disputando con Alfredo Cornejo la interna de Cambia Mendoza para gobernador de Mendoza y logró un sorprendente caudal de votos.

Luego, fue precandidato y finalmente candidato a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio en la fórmula que encabezó Patricia Bullrich como aspirante a presidente.

Fue figura en todas las elecciones que disputó como precandidato a gobernador y a vicepresidente de la nación y candidato a la segunda magistratura nacional. Desde su puesto de fiscal en una mesa electoral de San Martín, Petri instó, el día del balotaje presidencial, "a votar con libertad".

El 10 de diciembre último juró como Ministro de Defensa de la Nación de la gestión presidencial de Javier Milei.

"El área de Defensa está devastada como el país, con muy baja moral en nuestras Fuerzas Armadas porque durante mucho tiempo fueron demonizadas y vapuleadas"

Luis Petri.jpg Luis Petri, ya en el rol de Ministro de Defensa de la Nación, en Bahía Blanca, hace dos semanas, adonde el gabinete de Javier Milei se trasladó luego del trágico temporal.

"Con Cristina (Pérez, mi pareja) vivimos ese amor incondicional que no te pide nada a cambio. Y lo entregás todo porque sabés que la otra persona lo está entregando todo”

Luis Petri y Cristina Perez.jpg Petri y Cristina Pérez, su pareja, en la entrega de los premios Martín Fierro.

"Es un honor que el Presidente Javier Milei me haya considerado para ser ministro de Defensa. Voy a dejarlo todo para honrar. Ya comenzó la Argentina que va a dejar atrás tantos años de decadencia y permitirá que cada ciudadano pueda desarrollar sus proyectos"

Petri con Milei.jpg Selfie de Luis Petri con el Presidente Javier Milei.

Alejandro Vigil (50)

Considerado El Messi del Vino, el enólogo e ingeniero agrónomo Alejandro Vigil internacionalizó la marca Chachingo de restoranes haciendo pie en España y Miami.

Este año lanzó su marca de agua mineral, en Madrid fue distinguido por la Academia Iberoamericana de Gastronomía con el galardón "Gastronomía Global" y hace un mes su restó Casa Vigil ganó una Estrella Michelín, logro que lo posiciona como una de las mejores cocinas del mundo.

Este año lanzó su marca de agua mineral, en Madrid fue distinguido por la Academia Iberoamericana de Gastronomía con el galardón "Gastronomía Global" y hace un mes su restó Casa Vigil ganó una Estrella Michelín, logro que lo posiciona como una de las mejores cocinas del mundo.

"Creo que el 2024 va a ser mejor. Creo que con algunas correcciones que se vayan dando podremos llegar a superar las expectativas que tenemos. Sin lugar a dudas, la situación es crítica en todos los aspectos. Creo que el más fuerte es el social. Y es ahí adonde debemos apuntar todos: a mirar lo social por encima de cualquier otra cosa. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Pero yo, como siempre, soy positivo. Realmente creo que habrá una mejora estructural. Ojo, no creo en eso de sufrir hoy para estar feliz mañana: creo que las cosas se tienen que ir dando equilibradamente para que sea sano. Así que tenderemos a eso. Hemos tocado un piso en la viticultura, hemos bajado, vamos a llegar a una caída, diría cerca de un 30% en exportación, por lo cual creo que deberíamos ser positivos en que vamos a crecer. Y en el ámbito gastronómico, esperemos tener mayor conectividad, seguir creciendo desde el punto de vista del turismo y mejorar las condiciones del aeropuerto"

imagen.png Alejandro Vigil, considerado El Messi del Vino.

alejandro vigil.jpg Alejandro Vigil, de Mendoza al mundo.

Alejandro Vigil en España.jpg Alejandro Vigil, uno de los Mendocinos del Año para Diario UNO.

Alejandro Morales Ciancio (52)

Médico especialista en cirugía robótica de columna para niños y adolescentes, este mendocino de Guaymallén se perfeccionó durante dos años en centros médicos de Londres en plena pandemia de coronavirus y este año volvió a Mendoza para aplicar todos sus conocimientos en el Hospital Notti. Durante 15 años se formó en el Reino Unido y Francia. También tiene otra pasión: correr maratones.

Durante 15 años se formó en el Reino Unido y Francia. También tiene otra pasión: correr maratones.

"En el grosso modo, espero seguir contando con el apoyo que he recibido en Mendoza desde que volví de Londres. Porque esa fue mi apuesta, y la verdad, el apoyo que he tenido hasta ahora no solamente yo, sino todo el equipo, es algo copado. Es realmente, te diría, emocionante. Espero en este 2024 consolidar el equipo de Cirugia de Columna Pediatrica Compleja Asistida por Navegacion y Robotica que está activo, potenciarlo, y ponerlo a un escalón más arriba"

"Espero también poder mostrar a nivel nacional, internacional, en las sociedades científicas donde participo, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer en el Hospital Notti. Espero que podamos seguir con el apoyo que tenemos hasta ahora, incorporar el brazo en robótica, y poner al hospital y a Mendoza en el escenario nacional, que ya lo estamos, en el escenario regional y en el escenario internacional para permitir que cada día más chicos tengan la chance de recibir los mejores tratamientos que se les puedan ofrecer para la cirugía de escoliosis, los mismos que recibirían en cualquiera de los mejores centros del mundo" "Espero también poder mostrar a nivel nacional, internacional, en las sociedades científicas donde participo, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer en el Hospital Notti. Espero que podamos seguir con el apoyo que tenemos hasta ahora, incorporar el brazo en robótica, y poner al hospital y a Mendoza en el escenario nacional, que ya lo estamos, en el escenario regional y en el escenario internacional para permitir que cada día más chicos tengan la chance de recibir los mejores tratamientos que se les puedan ofrecer para la cirugía de escoliosis, los mismos que recibirían en cualquiera de los mejores centros del mundo"

Alejandro Morales Ciancio (1).jpeg Alejandro Morales Ciancio, especialista en cirugía robótica de columna para chicos y adolescentes.

Alejandro Morales Ciancio (2).jpeg Alejandro Morales Ciancio.

Alejandro Morales Ciancio Alejandro Morales Ciancio (derecha) en plena cirugía de columna.

Julieta Porta (25)

La mendocina Julieta Porta, ingeniera y licenciada en Dirección de Empresas, culminó sus estudios en la Universidad de St. Gallen, Suiza, obteniendo una beca por su innovador proyecto Spherebio.

Antes, Julieta había logrado un notable éxito al ganar un concurso de la NASA, destacándose entre más de 26.000 participantes. Además, fue distinguida por el Imperio de Japón como una de las cinco jóvenes más sobresalientes de Osaka, teniendo la oportunidad de conocer a la familia imperial en Tokio.

Con 25 años, esta Mendocina del Año ejerce como CEO y cofundadora de SphereBio, una empresa activa en Estados Unidos y Argentina, innovadora de biotecnología que trabaja para revolucionar el desarrollo de vacunas y terapéuticos avanzados para distintas enfermedades. Apunta a hacer bio-plataformas que entrenan al sistema inmune para identificar y destruir células infectadas o cancerígenas.. En 2023, la empresa consiguió una significativa inversión para innovar en el tratamiento de enfermedades, enfocándose en el desarrollo de terapias para enfermedades infecciosas y cáncer.

En enero de 2024, Porta y el sanjuanino Martín Guerrero, médico PhD, graduado de la UNCUYO y Harvard y Director de Medicina en Spherebio, viajarán al MIT IDEA Healthcare Innovation. Han sido seleccionados por una de las universidades más prestigiosas del mundo en reconocimiento a su trabajo en Spherebio, representando a Argentina en este destacado programa en Boston.

En enero de 2024, Porta y el sanjuanino Martín Guerrero, médico PhD, graduado de la UNCUYO y Harvard y Director de Medicina en Spherebio, viajarán al MIT IDEA Healthcare Innovation. Han sido seleccionados por una de las universidades más prestigiosas del mundo en reconocimiento a su trabajo en Spherebio, representando a Argentina en este destacado programa en Boston.

"Para el 2024 espero un país que fomente más las condiciones para que las pymes y las startups tecnológicas subsistan. Ya que venimos ganando premios de las universidades y teniendo a los médicos más prestigiosos del mundo nos gustaría mucho que nuestro país nos apoye en este desafío tan importante que estamos solucionando"

"Desde lo personal-profesional, con 25 años tengo la posibilidad de viajar a una de las mejores universidades del mundo a presentar mi empresa, mi proyecto. Después de haber estado en Suiza, estoy muy orgullosa. La mayoría de las personas de la empresa son del interior, todos son profesionales argentinos y trabajamos en equipo. El logro siempre es el profesionalismo con el empuje que tenemos los argentinos contra toda la adversidad. No fueron fáciles los últimos años ni los últimos meses, pero esperamos que la situación se regularice. Tenemos mucha esperanza y fe en que se van a crear las condiciones y que no sean solo los países del exterior los que nos ayudan a llevar nuestros proyectos adelante. Con Spherebio estamos descifrando hoy para curar mañana" "Desde lo personal-profesional, con 25 años tengo la posibilidad de viajar a una de las mejores universidades del mundo a presentar mi empresa, mi proyecto. Después de haber estado en Suiza, estoy muy orgullosa. La mayoría de las personas de la empresa son del interior, todos son profesionales argentinos y trabajamos en equipo. El logro siempre es el profesionalismo con el empuje que tenemos los argentinos contra toda la adversidad. No fueron fáciles los últimos años ni los últimos meses, pero esperamos que la situación se regularice. Tenemos mucha esperanza y fe en que se van a crear las condiciones y que no sean solo los países del exterior los que nos ayudan a llevar nuestros proyectos adelante. Con Spherebio estamos descifrando hoy para curar mañana"

Julieta Porta-Mendocina del Año 2023 (2).jpeg Julieta Porta, una de los Mendocinos del Año 2023 de Diario UNO, se destaca a nivel mundial en la revolución tecnocientífica. Fotos: Gentileza

Julieta Porta--Mendocina del Año 2023.jpeg Julieta Porta y el médico sanjuanino Martín Guerrero participarán en enero de 2024 al MIT IDEA Healthcare Innovation.

Julieta Porta-Mendocina del Año 2023 (1).jpeg Julieta Porta.

Chefs de Michelin

Las Estrellas Michelín llegaron para restoranes mendocinos en noviembre último, durante una ceremonia realizada en Buenos Aires.

Así pudimos conocer a cuatro chef mendocinos que se alzaron con el galardón tan festejado por el esfuerzo reconocido y porque ponen a la gastronomía mendocina en la ruta de las mejores cocinas del mundo.

Augusto García (30)

Chef de Zonda Cocina de Paisaje.

Chef de Zonda Cocina de Paisaje.

"Me honra esta oportunidad y me sorprende lo que estoy viviendo a mis 30 años. Agradezco un 2023 desde lo personal, lleno de amor y a mi familia que me acompaña y empuja. Desde lo profesional, con mi cabeza revolucionada, muchos proyectos y desafíos constantes, que se convierten en oportunidades, que si no tuviera un equipo tan diverso, fuerte y constante junto a mí, no podría haber llegado a una meta como la estrella Michelin con Zonda, cocina de paisaje de Bodega Lagarde"

“Me honra esta oportunidad y me sorprende lo que estoy viviendo a mis 30 años. Agradezco un 2023 desde lo personal, lleno de amor y a mi familia que me acompaña y empuja. Desde lo profesional, con mi cabeza revolucionada, muchos proyectos y desafíos constantes, que se convierten en oportunidades, que si no tuviera un equipo tan diverso, fuerte y constante junto a mí, no podría haber llegado a una meta como la estrella Michelin con Zonda, cocina de paisaje de Bodega Lagarde" “Me honra esta oportunidad y me sorprende lo que estoy viviendo a mis 30 años. Agradezco un 2023 desde lo personal, lleno de amor y a mi familia que me acompaña y empuja. Desde lo profesional, con mi cabeza revolucionada, muchos proyectos y desafíos constantes, que se convierten en oportunidades, que si no tuviera un equipo tan diverso, fuerte y constante junto a mí, no podría haber llegado a una meta como la estrella Michelin con Zonda, cocina de paisaje de Bodega Lagarde"

"Soy muy joven para algunos y para otros no tanto, pero intento un equilibrio para cuidarme y disfrutar de una carrera tan demandante con tantos altibajos, creo en permitirme equivocarme todos los días para así aprender. Espero que el año nuevo nos inspire a saborear cada instante, a vivir con intensidad y a cultivar la gratitud por los placeres simples que la gastronomía y Mendoza nos ofrecen. Que cada plato sea una oportunidad para celebrar la vida y para brindar por un futuro lleno de éxitos, salud y felicidad. ¡Felicidades y buenos momentos!” "Soy muy joven para algunos y para otros no tanto, pero intento un equilibrio para cuidarme y disfrutar de una carrera tan demandante con tantos altibajos, creo en permitirme equivocarme todos los días para así aprender. Espero que el año nuevo nos inspire a saborear cada instante, a vivir con intensidad y a cultivar la gratitud por los placeres simples que la gastronomía y Mendoza nos ofrecen. Que cada plato sea una oportunidad para celebrar la vida y para brindar por un futuro lleno de éxitos, salud y felicidad. ¡Felicidades y buenos momentos!”

AUGUSTO GARCIA CHEF- ZONDA COCINA DE PAISAJE (2).jpeg El chef Augusto García tiene 30 años y ya atesora una Estrella Michelin. Gentileza

AUGUSTO GARCIA CHEF- ZONDA COCINA DE PAISAJE.jpeg Augusto García, chef distinguido con la Estrella Michelin. Gentileza

Sebastián Weigandt (40)

Chef de Azafrán.

Chef de Azafrán.

"Espero que en 2024 siga este crecimiento gastronómico que tiene Mendoza; que se sigan generando muchas fuentes de trabajo positivas para la provincia y seguir el crecimiento personal y del equipo de Azafrán. Además, que sigamos en el mismo camino para que sigan viniendo cosas lindas en un futuro. Espero que siga este crecimiento en Mendoza y que todos podamos estar tranquilos"

Sebastián Weigandt, chef Azafrán (2).jpg Sebastián Weigandt. Gentileza

Sebastián Weigandt, chef Azafrán (3).jpg Sebastián Weigandt, chef del equipo Azafrán, que ganó una Estrella Michelin. Gentileza

Sebastián Weigandt, chef Azafrán.JPG Sebastián Weigandt, uno de los Mendocinos del Año de Diario UNO. Gentileza

Mariano Gallego (43)

Chef del restó Brindillas.

Chef del restó Brindillas.

"Gracias por esta distinción; para mí es un placer ser considerado uno de los Mendocinos del Año por Diario UNO. Para el 2024 espero seguir creciendo en lo personal y profesional. Para Mendoza también anhelo crecimiento y que cada vez haya más y más jóvenes restoranes porque eso será muy bueno para todos. Y para el país, deseo que haya más previsibilidad a futuro y que las reglas del juego sean claras y permitan proyectar y desarrollar el potencial humano, que es muy valioso"

Mariano Gallego 4.jpg Mariano Gallego, che mendocino ganador de una Estrella Michelin.

Mariano Gallego 1.jpg Mariano Gallego.

Iván Azar (35)

Chef de Casa Vigil, tiene casi 20 años de experiencia en gastronomía.

Chef de Casa Vigil, tiene casi 20 años de experiencia en gastronomía.

"Partimos del 2023 como una base del futuro de la gastronomía sustentable, que estamos pensando y armando y que tanto necesitamos en nuestra provincia. Profundizar en los conceptos de sostenibilidad nos van a permitir seguir creciendo. Seguiremos trabajando día a día en la búsqueda de la excelencia, para superarnos en cada ámbito que nos propongamos. Seguir avanzando en la búsqueda de los mejores productos, trabajando codo a codo con los productores, para expandir nuestros horizontes de sabores incorporando y aprendiendo técnicas gastronómicas. La Estrella Michelin, hermoso y gran premio, es una consecuencia de perseguir estos objetivos"

Iván Azar, Chef ganador de Estrella Michelin (5).jpg El chef mendocino Iván Azar. Gentileza Iván Azar

Iván Azar, Chef ganador de Estrella Michelin (3).jpg Iván Azar. Gentileza Iván Azar

Iván Azar, Chef ganador de Estrella Michelin.jpg Iván Azar, uno de los Mendocinos del Año de Diario UNO. Gentileza Iván Azar

Diego Tonetto (35)

Único mendocino que fue titular en Independiente Rivadavia, equipo que llegó a la Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras consagrarse campeón del apasionante, extenso y competitivo torneo de la Primera Nacional.

Único mendocino que fue titular en Independiente Rivadavia, equipo que llegó a la Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras consagrarse campeón del apasionante, extenso y competitivo torneo de la Primera Nacional.

"Para el 2024 deseo y espero, desde el ámbito personal, seguir disfrutando y alimentando esta hermosa familia que formé junto a Jimena, mi esposa, y Sofía y Luca, nuestros hijos. Que sigamos teniendo salud, trabajo y el hogar que siento mi refugio y donde me alimento para todos los momentos de mis días. Que mis hijos sigan creciendo con salud y sean felices. Desde lo profesional, también deseo y espero seguir vistiendo la camiseta de Independiente Rivadavia en el torneo de Primera División: un sueño para toda la gente y para mí como futbolista. Deseo disfrutarlo con la mayor responsabilidad y seriedad que merece"

"Haciendo este anhelo un poco más amplio, que de una vez por todas podamos como país empezar a reconstruir lo que supo ser este país durante mucho tiempo atrás. Lamentablemente, hay que remontarse muchísimo para recordar que éramos un gran país, desde lo económico, lo social, lo estructural. Entonces, que volvamos a reconstruir este país para que los argentinos empecemos a vivir como realmente lo merecemos" "Haciendo este anhelo un poco más amplio, que de una vez por todas podamos como país empezar a reconstruir lo que supo ser este país durante mucho tiempo atrás. Lamentablemente, hay que remontarse muchísimo para recordar que éramos un gran país, desde lo económico, lo social, lo estructural. Entonces, que volvamos a reconstruir este país para que los argentinos empecemos a vivir como realmente lo merecemos"

Diego Tonetto.jpg Diego Tonetto fue todo despliegue y sacrificio para que la Lepra subiera a Primera División del Fútbol Argentino.

tonetto hijos..jpg Diego Tonetto con sus hijos Luca y Sofía cuando fue distinguido por sus 100 partidos con la casaca azul.

tonetto lepra uno.jpg Diego Tonetto cuando la Lepra gritó ¡Campeones! en la final que se jugó en Córdoba.

Roxana Gallo (45)

Tiene 12 hijos, es vendedora ambulante y les da de comer a 100 familias con su merendero Rayito de Luz, ubicado en un asentamiento de Las Heras. Un desafío que se renueva cada mañana y que apunta a brindar una indispensable contención social, clave para el desarrollo desde la primera edad.

Tiene 12 hijos, es vendedora ambulante y les da de comer a 100 familias con su merendero Rayito de Luz, ubicado en un asentamiento de Las Heras. Un desafío que se renueva cada mañana y que apunta a brindar una indispensable contención social, clave para el desarrollo desde la primera edad.

"Para este 2024 esperemos poder enfrentar la situación económica que se nos viene; sé que con esfuerzo, trabajo y dedicación podremos salir adelante. Será más difícil en nuestra situación: vivo en un asentamiento y tengo merendero y comedor para chicos y familias entersa. La luchamos día a día. Somos vendedores ambulantes y las ventas bajaron de manera impresionante... pero hay que enfrentarlo, hay que enfrentar la vida, hay que enfrentar el trabajo, hay que enfrentar cada una de las situaciones que se presentan y no quedarnos quietos. Siempre, estoy convencida, hay que buscar la mejor solución para salir adelante"

"Los martes, jueves y sábado, a las seis y media de la tarde, unos 80 niños vienen al comedor. Y los sábados les hacemos de comer a los niños y a las familias. Son aproximadamente 100 familias, que vienen a buscar esa ayuda" "Los martes, jueves y sábado, a las seis y media de la tarde, unos 80 niños vienen al comedor. Y los sábados les hacemos de comer a los niños y a las familias. Son aproximadamente 100 familias, que vienen a buscar esa ayuda"

Roxana Gallo-Merendero Rayito de Luz (Las Heras) (7).jpeg Roxana Gallo (izquierda) y equipo en plena preparación de la comida que se distribuye en el comedor que tiene en Las Heras. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Roxana Gallo-Merendero Rayito de Luz (Las Heras) (4).jpeg Roxana Gallo y parte de su familión: 12 hijos. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Roxana Gallo-Merendero Rayito de Luz (Las Heras) (2).jpeg El trabajo social de Roxana Gallo arranca bien temprano en el comedor-merendero. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Ana Paula Bartolucci (32)

Enóloga de profesión, fue designada Chef de Cave de Chandon Argentina, donde trabaja desde hace 6 años. Es la primera mujer que accede a ese cargo. Es creadora de un aperitivo de fama internacional: el Garden Spirit.

Enóloga de profesión, fue designada Chef de Cave de Chandon Argentina, donde trabaja desde hace 6 años. Es la primera mujer que accede a ese cargo. Es creadora de un aperitivo de fama internacional: el Garden Spirit.

"Con mucha fe espero que podamos vivir más tranquilos y disfrutar de nuestras familias y amigos. Hablando del mundo del vino, espero que en 2024 las plantas de producción recuperen su rendimiento y podamos tener una Vendimia excelente; también, que podamos alcanzar la calidad que caracteriza a Mendoza y seguir con niveles internacionales. Que podamos seguir disfrutando y desarrollando nuestras burbujas tanto en Argentina como en el mundo"

"También deseo que cada una de las personas que formamos parte de la cadena de produccion de cada botella de vino podamos seguir creciendo y agradeciendo este trabajo tan hermoso y con tanta trayectoria. Finalmente, deseo que el 2024 venga con miles de historias para contar, con anécdotas enriquecedoras y con mucho, muchísimo amor y éxitos para los que ponemos lo mejor de cada uno en lo que nos apasiona, ¡que es hacer vino!" "También deseo que cada una de las personas que formamos parte de la cadena de produccion de cada botella de vino podamos seguir creciendo y agradeciendo este trabajo tan hermoso y con tanta trayectoria. Finalmente, deseo que el 2024 venga con miles de historias para contar, con anécdotas enriquecedoras y con mucho, muchísimo amor y éxitos para los que ponemos lo mejor de cada uno en lo que nos apasiona, ¡que es hacer vino!"

Ana Paula Bartolucci. Chandón.jpeg Ana Paula Bartolucci y una de sus pasiones: los caballos. Gentileza

Ana Paula Bartolucci. Chandon (2).jpeg Ana Paula Bartolucci, primera mujer al frente de Chandon Argentina. Gentileza

Ana Paula Bartolucci. Chandon.jpeg Ana Paula Bartolucci, una de los Mendocinos del Año de Diario UNO. Gentileza

Mariano Ardito (42)



Consultor y analista, este año acertó con el pronóstico de todas las elecciones, incluyendo las de Neuquén, todas las de Mendoza y las nacionales.

En las PASO de Mendoza predijo la alta performance de Luis Petri y en el balotaje nacional adelantó el triunfo de Javier Milei, siempre con datos precisos a nivel provincial y local ocho horas antes del cierre de los comicios.

Se ha convertido en fuente confiable de consulta para empresarios y políticos de Mendoza y del resto del país.

Mariano Ardito, especialista en Marketing y Publicidad Digital (3).jpeg Mariano Ardito anticipó con certeza y precisión resultados electorales en Mendoza y el país. Gentileza

"Agradezco a Diario UNO este reconocimiento porque es lindo para uno; ser reconocido como mendocino destacado es mucho de lo que siento. Voy a todos lados con la bandera de Mendoza. Estoy muy orgulloso de ser mendocino, de ser del interior del país y lo digo así porque me toca competir en mercados nacionales e internacionales y cada vez que llego siempre digo que soy mendocino de Argentina y no argentino de Mendoza" "Agradezco a Diario UNO este reconocimiento porque es lindo para uno; ser reconocido como mendocino destacado es mucho de lo que siento. Voy a todos lados con la bandera de Mendoza. Estoy muy orgulloso de ser mendocino, de ser del interior del país y lo digo así porque me toca competir en mercados nacionales e internacionales y cada vez que llego siempre digo que soy mendocino de Argentina y no argentino de Mendoza"

"¿Mis deseos para 2024? Bueno, hay una palabra que me gusta mucho: justo. Deseo que tengamos un 2024 más justo, más justo para nuestros chicos, con más oportunidades de estudio, y que no falte nada en la mesa. Mi mamá, que es maestra rural jubilada, siempre me cuenta lo mismo: que nunca podía enseñarle a un chico que tenía hambre, porque ese chico sólo pensaba en comer y en Argentina estamos pasando un momento difícil. Así que uno de mis principales deseos es que no falten oportunidades, que tengamos una Argentina más justa donde todos los chicos se puedan alimentar bien, se puedan estudiar"

Mariano Ardito, especialista en Marketing y Publicidad Digital (2).jpeg Mariano Ardito y Gabriela, la esposa, durante una Vendimia Solidaria de Grupo América. Gentileza

"El estudio es la verdadera revolución, la verdadera herramienta de revolución y creo que es ahí hacia donde tenemos que ir. Cuando digo para todos también hablo de igualdad, de inclusión, de un mundo y un país más inclusivos y seguramente más estables, algo que todos los argentinos estamos esperando"

Mariano Ardito, especialista en Marketing y Publicidad Digital.jpeg Mariano Ardito admite que tuvo un excelente 2023 y anticipa que va por más en lo personal y profesional. Gentileza

"Este 2023 ha sido un año realmente muy lindo en lo personal y profesional. Lo que más quiero es seguir teniendo tiempo para mi familia, seguir como hace más de 20 años trabajando en lo que amo y me apasiona. Quiero seguir aprendiendo. Tengo desafíos muy grandes por delante. Sé que soy un privilegiado, sé que hay mucha gente que se levanta todos los días a ponerle la mejor energía a un laburo que quizá no ama: yo, me levanto todos los días de mi vida a laburar en lo que me gusta, así que lo que puedo pedir es seguir aprendiendo"

Producción periodística: José Luis Verderico y Verónica Tripiana

Coordinación editorial: Juan Quibar