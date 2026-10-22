"Es mucho riesgo": Juan Cruz Yacopini conmovió a todos con una reflexión tras su accidente

"Para los que no saben, mi accidente fue una lesión por zambullida y creo que es un buen momento del año para hacer este video", comenzó diciendo el joven de 27 años.

El grave accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini en el dique El Carrizal marcó un punto de inflexión bisagra en su carrera y en su vida personal. En aquel momento, la noticia paralizó al ambiente deportivo y generó una cadena de oración multitudinaria en la provincia a la espera de noticias sobre su estado de salud y su recuperación, que afortunadamente ha sido exitosa.

"Cuando entrás en este entorno y empezás a saber más sobre las lesiones medulares te das cuenta que hay muchísimas lesiones que son por zambullida", declaró Yacopini sobre la típica y tradicional "cabecita".

"Me parece bueno que cuando vamos a una pileta que no conocemos, o estamos en un lugar donde no vemos el fondo, tomar la precaución de tirarnos no de cabecita, es mucho riesgo de una lesión medular", dijo.

Alto impacto en las redes sociales

El video acumuló rápidamente miles de interacciones, comentarios de apoyo y reproducciones en cuestión de horas. Colegas del deporte, personalidades famosas y seguidores de Juan Cruz Yacopini coincidieron en valorar la honestidad del piloto.