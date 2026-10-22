Juan Cruz Yacopini volvió a ser noticia por un motivo profundamente humano: una reflexión que no tardó en volverse viral y que tocó la fibra íntima de miles de sus seguidores en las redes sociales.
"Es mucho riesgo": Juan Cruz Yacopini conmovió a todos con una reflexión tras su accidente
El reconocido piloto mendocino reapareció en sus redes con un desgarrador y sincero mensaje a meses de su accidente sufrido en El Carrizal
Como ya ha hecho en másde una oportunidad, el joven deportista se mostró transparente, vulnerable y directo ante la cámara para dejar un mensaje cargado de concientización y crudeza sobre lo que piensa luego de su accidente.
La profunda reflexión de Juan Cruz Yacopini sobre su accidente
“Es mucho riesgo”, fue la frase más potente del descargo del piloto, refiriéndose a las imprudencias que muchas veces se cometen en los diques o piletas a la hora de bañarse en verano.
"Para los que no saben, mi accidente fue una lesión por zambullida y creo que es un buen momento del año para hacer este video", comenzó diciendo el joven de 27 años.
El grave accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini en el dique El Carrizal marcó un punto de inflexión bisagra en su carrera y en su vida personal. En aquel momento, la noticia paralizó al ambiente deportivo y generó una cadena de oración multitudinaria en la provincia a la espera de noticias sobre su estado de salud y su recuperación, que afortunadamente ha sido exitosa.
"Cuando entrás en este entorno y empezás a saber más sobre las lesiones medulares te das cuenta que hay muchísimas lesiones que son por zambullida", declaró Yacopini sobre la típica y tradicional "cabecita".
"Me parece bueno que cuando vamos a una pileta que no conocemos, o estamos en un lugar donde no vemos el fondo, tomar la precaución de tirarnos no de cabecita, es mucho riesgo de una lesión medular", dijo.
Alto impacto en las redes sociales
El video acumuló rápidamente miles de interacciones, comentarios de apoyo y reproducciones en cuestión de horas. Colegas del deporte, personalidades famosas y seguidores de Juan Cruz Yacopini coincidieron en valorar la honestidad del piloto.
En pocas palabras
- Juan Cruz Yacopini: el piloto mendocino compartió un mensaje de concientización sobre los riesgos de zambullirse.
- Accidente en El Carrizal: a meses del siniestro, reflexionó sobre las lesiones medulares por zambullidas imprudentes.
- Redes sociales: su video acumuló miles de interacciones y comentarios de apoyo por su honestidad.