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El truco casero para afilar la tijera que se usa para cortar de todo en casa

Si la tijera multiuso ya no corta como antes, existen trucos caseros con elementos cotidianos para afilar en solo dos minutos

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Afilar una tijera es muy fácil utilizando algún truco casero, que no lleva más de 2 minutos.

Afilar una tijera es muy fácil utilizando algún truco casero, que no lleva más de 2 minutos.

La tijera multiuso es un elemento clave en cualquier casa: sirve para abrir envases en la cocina, cortar papel, cartón e hilos. Sin embargo, su uso continuo desgasta el filo de las hojas, haciendo que la herramienta muerda y deje de cortar. Lo bueno es que se puede afilar en sólo dos minutos.

Antes de pensar en tirarla o llevarla a un afilador profesional, existen trucos caseros súper efectivos que permiten devolverle el filo original en un par de minutos y utilizando objetos cotidianos.

Afilar un cuchillo en muy poco tiempo

El método del papel aluminio (el más rápido y efectivo)

  • Tomar un trozo de papel aluminio de unos 20 o 30 centímetros y doblar sobre sí mismo entre 4 y 6 veces hasta formar una tira gruesa de varias capas.
  • Realizar cortes continuos a lo largo de toda la tira de aluminio, utilizando la hoja de la tijera desde la base hasta la punta.
  • Tras unos 15 a 20 cortes, limpia las hojas de la tijera con un paño seco para retirar el polvillo de aluminio. Vas a notar que recuperó la precisión de corte de inmediato.

El truco casero del frasco o botella de vidrio

  • Busca un frasco pequeño de vidrio o una botella que ya no uses.
  • Colocar la tijera abierta rodeando el cuello del frasco, como si intentaras "cortar" el vidrio. Aplica una ligera presión y cerrar la tijera haciendo deslizar las hojas a lo largo del cuello.
  • Repetí el movimiento entre 10 y 15 veces con cuidado. El rozamiento suave contra el vidrio rectifica el borde de la hoja.

El método de la lija fina

  • Conseguí un trozo de papel de lija de grano fino.
  • Doblar la lija por la mitad con la cara rugosa hacia afuera y realizar entre 10 y 12 cortes rectos sobre ella. Al cortar la superficie abrasiva, ambas hojas se afilarán de forma simétrica.

En pocas palabras

  • Tijera multiuso: Recuperar el filo perdido en minutos con trucos caseros efectivos.
  • Papel aluminio: Doblarlo y cortarlo repetidamente con la tijera la afilará rápidamente.
  • Alternativas: También puedes usar frascos de vidrio o lijas finas para el mismo fin.
Resumen generado por Thinkindot AI

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