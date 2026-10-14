El truco casero para afilar la tijera que se usa para cortar de todo en casa

La tijera multiuso es un elemento clave en cualquier casa: sirve para abrir envases en la cocina, cortar papel, cartón e hilos. Sin embargo, su uso continuo desgasta el filo de las hojas, haciendo que la herramienta muerda y deje de cortar. Lo bueno es que se puede afilar en sólo dos minutos.
Antes de pensar en tirarla o llevarla a un afilador profesional, existen trucos caseros súper efectivos que permiten devolverle el filo original en un par de minutos y utilizando objetos cotidianos.
Afilar un cuchillo en muy poco tiempo
El método del papel aluminio (el más rápido y efectivo)
- Tomar un trozo de papel aluminio de unos 20 o 30 centímetros y doblar sobre sí mismo entre 4 y 6 veces hasta formar una tira gruesa de varias capas.
- Realizar cortes continuos a lo largo de toda la tira de aluminio, utilizando la hoja de la tijera desde la base hasta la punta.
- Tras unos 15 a 20 cortes, limpia las hojas de la tijera con un paño seco para retirar el polvillo de aluminio. Vas a notar que recuperó la precisión de corte de inmediato.
El truco casero del frasco o botella de vidrio
- Busca un frasco pequeño de vidrio o una botella que ya no uses.
- Colocar la tijera abierta rodeando el cuello del frasco, como si intentaras "cortar" el vidrio. Aplica una ligera presión y cerrar la tijera haciendo deslizar las hojas a lo largo del cuello.
- Repetí el movimiento entre 10 y 15 veces con cuidado. El rozamiento suave contra el vidrio rectifica el borde de la hoja.
El método de la lija fina
- Conseguí un trozo de papel de lija de grano fino.
- Doblar la lija por la mitad con la cara rugosa hacia afuera y realizar entre 10 y 12 cortes rectos sobre ella. Al cortar la superficie abrasiva, ambas hojas se afilarán de forma simétrica.
En pocas palabras
- Tijera multiuso: Recuperar el filo perdido en minutos con trucos caseros efectivos.
- Papel aluminio: Doblarlo y cortarlo repetidamente con la tijera la afilará rápidamente.
- Alternativas: También puedes usar frascos de vidrio o lijas finas para el mismo fin.
Resumen generado por Thinkindot AI