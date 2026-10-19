El Súper Niño enciende las alertas para el cierre de octubre: tormentas, lluvias intensas y granizo

Para la Argentina, la llegada del pico del Súper Niño marca una transición brusca desde los ciclos previos de sequía hacia un escenario dominado por la abundancia de lluvias, crecidas de ríos e inundaciones repentinas.

El Súper Niño y el panorama para los últimos días de octubre en Argentina

De cara al cierre de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional, el avance de frentes fríos desde el sur en interacción con la masa de aire cálido y húmedo del norte generará las condiciones ideales para episodios de mal tiempo en gran parte del territorio nacional:

El Litoral y Noreste (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Santa Fe): es la zona de mayor riesgo de lluvias y tormentas. La cuenca del río Paraná ya registra crecidas importantes y alertas de desborde. Para el tramo final de octubre se aguardan tormentas severas, ráfagas de viento y precipitaciones que superarán con amplitud las marcas históricas de la fecha.

Cuyo y Centro-Oeste (Mendoza, San Juan y San Luis): presentan una exposición elevada a eventos de inestabilidad. Hacia los últimos días del mes se prevé la ocurrencia de lluvias persistentes, tormentas fuertes y alta probabilidad de caída de granizo.

Pampa Húmeda y AMBA (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa): se pronostica un aumento periódico de la nubosidad y el paso de frentes con lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y granizo de tamaño chico a mediano de forma puntual.

Lluvias, tormentas y granizo por el Súper Niño