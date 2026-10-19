El Súper Niño enciende las alertas para el cierre de octubre: tormentas, lluvias intensas y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversos organismos internacionales han confirmado el afianzamiento y la intensificación del fenómeno climático de El Niño, que proyecta alcanzar una fuerza excepcional durante el trimestre de primavera-verano, catalogado por especialistas como un evento de tipo Súper Niño.
El Super Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial, lo que altera los patrones de circulación atmosférica global y genera una inyección masiva de humedad en el cono sur de Sudamérica.
Qué es el Súper Niño y por qué preocupa su intensidad
A diferencia de un episodio regular de El Niño, las proyecciones para este ciclo muestran un acoplamiento atmosférico más agresivo. Esto se traduce en una atmósfera más inestable y propensa a formar sistemas convectivos severos: tormentas eléctricas de rápido desarrollo, acumulados de agua extraordinarios en periodos breves y alta frecuencia de granizo.
Para la Argentina, la llegada del pico del Súper Niño marca una transición brusca desde los ciclos previos de sequía hacia un escenario dominado por la abundancia de lluvias, crecidas de ríos e inundaciones repentinas.
El Súper Niño y el panorama para los últimos días de octubre en Argentina
De cara al cierre de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional, el avance de frentes fríos desde el sur en interacción con la masa de aire cálido y húmedo del norte generará las condiciones ideales para episodios de mal tiempo en gran parte del territorio nacional:
El Litoral y Noreste (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Santa Fe): es la zona de mayor riesgo de lluvias y tormentas. La cuenca del río Paraná ya registra crecidas importantes y alertas de desborde. Para el tramo final de octubre se aguardan tormentas severas, ráfagas de viento y precipitaciones que superarán con amplitud las marcas históricas de la fecha.
Cuyo y Centro-Oeste (Mendoza, San Juan y San Luis): presentan una exposición elevada a eventos de inestabilidad. Hacia los últimos días del mes se prevé la ocurrencia de lluvias persistentes, tormentas fuertes y alta probabilidad de caída de granizo.
Pampa Húmeda y AMBA (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa): se pronostica un aumento periódico de la nubosidad y el paso de frentes con lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y granizo de tamaño chico a mediano de forma puntual.
Lluvias, tormentas y granizo por el Súper Niño
- Lluvias acumuladas: se estiman precipitaciones por encima de los promedios normales, registrando entre 20 y 50 mm o más en eventos puntuales de corta duración. Las áreas con mayor afectación serán el Litoral, el Noreste, la provincia de Buenos Aires y los valles cuyanos.
- Tormentas eléctricas y viento: el choque de masas de aire provocará el desarrollo de celdas severas acompañadas de ráfagas intensas de viento. Los puntos más expuestos a estos fenómenos serán las provincias de Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y la región de Cuyo.
- Caída de granizo: se prevé la ocurrencia aislada pero intensa de piedra, representando un factor de alto impacto para las áreas agrícolas. Las zonas de mayor riesgo comprenden San Rafael, General Alvear y el Valle de Uco en Mendoza, así como sectores del sur bonaerense.
En pocas palabras
- Alerta Súper Niño: Se intensifica el fenómeno con pronóstico de fuertes tormentas, lluvias y granizo para fin de octubre.
- Impacto en Argentina: Se prevén episodios de mal tiempo con acumulados de agua, ráfagas de viento y caída de granizo en varias regiones del país.
- Riesgos principales: El Litoral, Noreste y Cuyo son las zonas de mayor riesgo por tormentas severas, crecidas de ríos y potenciales inundaciones repentinas.