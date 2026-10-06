El nuevo espacio de arte de Mendoza abrió con los dibujos de Sergio Hocevar

Hocevar nació en Santa Fe en 1937, pero desarrolló buena parte de su trayectoria en Mendoza. Era hijo del reconocido grabador Sergio Sergi, quien llegó a la provincia en 1944 para trabajar en la Academia Nacional de Bellas Artes de la UNCuyo. Hocevar se formó en Mendoza y luego continuó sus estudios en Philadelphia.

Su aporte a la cultura local fue mucho más allá de su propia obra. En 1976 creó la Galería Sergio Sergi, un espacio por el que pasaron numerosos artistas mendocinos y del país, y en 1977 organizó un Salón Nacional de Grabado. También fue editor e investigador y publicó 17 libros dedicados a artistas y escritores vinculados con Mendoza.

La inauguración del nuevo espacio se realizó el 1 de octubre en La Vacherie Country Golf, donde VASH funcionará como un ámbito para exposiciones y distintas propuestas culturales. Más de cien personas participaron de la apertura.

La agenda continuará el 29 de octubre a las 18.30 con Mujeres de la Revolución, un encuentro sobre historia argentina a cargo de la historiadora Beatriz Bragoni.

Cómo visitar la muestra

Grafitería podrá visitarse hasta el 1 de diciembre, de martes a viernes de 15 a 20. Los sábados se requiere cita previa al 261 632-7666.

VASH funciona en La Vacherie Country Golf y tiene información sobre sus actividades en Instagram @arte.vash.