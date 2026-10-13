Cuántas cucharadas de arroz se necesitan para hacer un afilador de cuchillas casero

Con el paso del tiempo y el uso diario, los electrodomésticos de la casa sufren un desgaste natural irresistible. En la cocina, uno de los problemas más frecuentes suele aparecer en las aspas de la licuadora, las cuales van perdiendo su eficacia al procesar verduras o preparar batidos.
Afortunadamente, existe un truco casero económico, rápido y sumamente práctico que se volvió viral en las últimas semanas para solucionar este inconveniente sin gastar dinero de más, y sólo necesitas un ingrediente que todos tienen a mano: el arroz.
Cuántas cucharadas de arroz usar para hacer un afilador casero
La medida justa es fundamental para no forzar el motor del equipo y lograr el mejor resultado posible. La cantidad recomendada por los especialistas en soluciones del hogar es de 3 a 4 cucharadas de arroz crudo (sin cocinar y completamente seco).
El procedimiento para afilar y limpiar las aspas de forma casera es muy sencillo:
- Secar bien el vaso: asegurate de que el recipiente de la licuadora esté 100% seco, ya que cualquier resto de humedad apelmazará los granos.
- Colocar el arroz: agrega las 3 a 4 cucharadas de arroz crudo en el fondo del vaso.
- Dar primeros toques: accioná el botón de "Pulso" o velocidad baja durante unos segundos para romper los granos enteros.
- Licuar en continuo: encendé la licuadora a velocidad media-alta entre 30 y 60 segundos.
De esta manera rápida, el choque y la fricción constante de los granos duros contra las cuchillas de acero inoxidable logran afilar el borde metálico y quitar la suciedad adherida, dejándolas listas para volver a funcionar con total eficacia.
Por qué funciona este truco casero y qué precauciones tener
El grano de arroz posee una dureza perfecta que actúa como un abrasivo suave. Al girar a gran velocidad, pule el filamento de las cuchillas sin mellarlas ni deformar su estructura.
No obstante, antes de realizar este procedimiento en casa, se aconseja verificar que el vaso sea de vidrio o plástico resistente y que las cuchillas sean de acero inoxidable tradicional.
Asimismo, el polvo fino resultante del licuado puede guardarse como harina casera para espesar sopas o elaborar exfoliantes naturales, aprovechando el arroz al máximo.
En pocas palabras
- Truco casero: afila y limpia las aspas de la licuadora en minutos usando arroz crudo.
- Procedimiento simple: utiliza 3 a 4 cucharadas de arroz seco en la licuadora por 30 a 60 segundos.
- Resultado efectivo: el arroz actúa como abrasivo suave para devolver el filo a las cuchillas de la cocina.