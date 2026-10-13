Cuántas cucharadas de arroz se necesitan para hacer un afilador de cuchillas casero

El procedimiento para afilar y limpiar las aspas de forma casera es muy sencillo:

Secar bien el vaso: asegurate de que el recipiente de la licuadora esté 100% seco, ya que cualquier resto de humedad apelmazará los granos.

asegurate de que el recipiente de la licuadora esté 100% seco, ya que cualquier resto de humedad apelmazará los granos. Colocar el arroz: agrega las 3 a 4 cucharadas de arroz crudo en el fondo del vaso.

agrega las 3 a 4 cucharadas de arroz crudo en el fondo del vaso. Dar primeros toques: accioná el botón de "Pulso" o velocidad baja durante unos segundos para romper los granos enteros.

accioná el botón de "Pulso" o velocidad baja durante unos segundos para romper los granos enteros. Licuar en continuo: encendé la licuadora a velocidad media-alta entre 30 y 60 segundos.

El arroz, cada vez más presente en el mundo de los trucos caseros.

De esta manera rápida, el choque y la fricción constante de los granos duros contra las cuchillas de acero inoxidable logran afilar el borde metálico y quitar la suciedad adherida, dejándolas listas para volver a funcionar con total eficacia.

Por qué funciona este truco casero y qué precauciones tener

El grano de arroz posee una dureza perfecta que actúa como un abrasivo suave. Al girar a gran velocidad, pule el filamento de las cuchillas sin mellarlas ni deformar su estructura.

No obstante, antes de realizar este procedimiento en casa, se aconseja verificar que el vaso sea de vidrio o plástico resistente y que las cuchillas sean de acero inoxidable tradicional.

Asimismo, el polvo fino resultante del licuado puede guardarse como harina casera para espesar sopas o elaborar exfoliantes naturales, aprovechando el arroz al máximo.