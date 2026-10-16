Con 35 dormitorios y 19 baños, un médico levantó un palacio y hoy es un imponente museo

El resultado de este proyecto de arquitectura totalmente ambicioso fue una imponente mansión neoclásica inaugurada en 1916 como “La Casa Grande”, diseñada para la cotidianidad familiar, pero también para reflejar el elevado prestigio social y económico de sus propietarios.

El nivel de prestigio familiar era tan grande que la propiedad abarcaba una manzana entera cerca de la Plaza España y del Parque Sarmiento; tenía 35 dormitorios, 19 baños, numerosos salones sociales y un hall central de más de 20 metros de altura coronado por una cubierta de hierro y vidrio.

La residencia cordobesa fue inaugurada en 1916.

Sin embargo, el paso del tiempo transformó el destino del inmueble y en 2007, exactamente 91 años después de su apertura original, la residencia reabrió sus puertas como el Museo Superior de Bellas Artes Evita.

Actualmente, el recinto alberga 12 salas permanentes con destacadas obras de maestros como Fernando Fader, Emilio Pettoruti y Carlos Alonso, convirtiendo este antiguo símbolo de poder privado hace años en un patrimonio cultural abierto a toda la sociedad.