Con 35 dormitorios y 19 baños, un médico levantó un palacio y hoy es un imponente museo

Argentina tiene lugares, construcciones y paisajes maravillosos llenos de historia. Uno de ellos está en el corazón del barrio de Nueva Córdoba. Se trata de una majestuosa construcción con inspiración francesa que evoca la riqueza de comienzos del siglo XX.
En 1916, un médico levantó un palacio estilo francés en Córdoba y sorprende con los detalles arquitectónicos
El emblemático Palacio Ferreyra fue edificado originalmente para albergar a una influyente familia de la provincia y casi un siglo después de su inauguración, renació transformado en un destacado museo público de arte muy llamativo dentro del país.
Esta obra comenzó a construirse en 1912 en manos del médico cirujano, empresario y terrateniente Martín Ferreyra. Para plasmar su visión, trajo los planos desde Europa al arquitecto francés Ernest-Paul Sanson, mientras que la ejecución de la edificación quedó bajo la dirección del ingeniero argentino Carlos Agote.
El resultado de este proyecto de arquitectura totalmente ambicioso fue una imponente mansión neoclásica inaugurada en 1916 como “La Casa Grande”, diseñada para la cotidianidad familiar, pero también para reflejar el elevado prestigio social y económico de sus propietarios.
El nivel de prestigio familiar era tan grande que la propiedad abarcaba una manzana entera cerca de la Plaza España y del Parque Sarmiento; tenía 35 dormitorios, 19 baños, numerosos salones sociales y un hall central de más de 20 metros de altura coronado por una cubierta de hierro y vidrio.
Sin embargo, el paso del tiempo transformó el destino del inmueble y en 2007, exactamente 91 años después de su apertura original, la residencia reabrió sus puertas como el Museo Superior de Bellas Artes Evita.
Actualmente, el recinto alberga 12 salas permanentes con destacadas obras de maestros como Fernando Fader, Emilio Pettoruti y Carlos Alonso, convirtiendo este antiguo símbolo de poder privado hace años en un patrimonio cultural abierto a toda la sociedad.
En pocas palabras
- Palacio Ferreyra: mansión de estilo francés construida en 1916 por el Dr. Martín Ferreyra.
- Transformación histórica: originalmente residencia familiar, hoy es el Museo Superior de Bellas Artes Evita.
- Patrimonio cultural: alberga 12 salas con obras de maestros, abierto a la sociedad.