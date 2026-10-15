Cómo recuperar la presión del agua de la ducha usando una bolsa: truco casero efectivo

Afortunadamente, existe un truco casero que se volvió sumamente popular por su sencillez y eficacia: utilizar una bolsa plástica para devolverle todo el caudal al agua sin necesidad de desarmar la flor de la ducha ni utilizar herramientas profesionales.

En qué consiste el truco casero de la bolsa para la ducha

La principal ventaja de este método es que evita la tediosa tarea de desenroscar el cabezal de la ducha, un procedimiento que en griferías antiguas suele derivar en roturas o pérdidas de agua.