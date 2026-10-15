Cómo recuperar la presión del agua de la ducha usando una bolsa: truco casero efectivo

Con el paso del tiempo, es habitual notar que el chorro de la ducha empieza a perder fuerza o a salir de manera irregular. En la gran mayoría de las casas, este inconveniente no se debe a un problema complejo en las cañerías, sino a la lenta acumulación de sarro y minerales que van tapando los pequeños orificios de la grifería.
Afortunadamente, existe un truco casero que se volvió sumamente popular por su sencillez y eficacia: utilizar una bolsa plástica para devolverle todo el caudal al agua sin necesidad de desarmar la flor de la ducha ni utilizar herramientas profesionales.
En qué consiste el truco casero de la bolsa para la ducha
La principal ventaja de este método es que evita la tediosa tarea de desenroscar el cabezal de la ducha, un procedimiento que en griferías antiguas suele derivar en roturas o pérdidas de agua.
El secreto radica en crear una cámara de inmersión hermética utilizando una simple bolsa de polietileno (como las que se usan para congelar alimentos) sujetada directamente al caño.
Al mantener los orificios de la ducha sumergidos de manera constante en una solución desincrustante, el mineral acumulado se disuelve de forma progresiva.
Paso a paso: cómo recuperar la presión del agua
Para aplicar este truco casero tan efectivo como económico, solo necesitás seguir estos sencillos pasos:
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Prepará los materiales: buscá una bolsa plástica resistente y sin pinchaduras, una banda elástica o un trozo de hilo resistente.
Llená el contenedor: agregá en el interior de la bolsa la solución limpiadora que elijas (como vinagre blanco diluido o bicarbonato disuelto en agua tibia) hasta completar la mitad de su capacidad.
Colocá la bolsa: envolver el cabezal asegurándote de que todos los orificios por donde sale el agua queden completamente sumergidos.
Sujetá con firmeza: fijar la abertura de la bolsa al caño de la ducha con la banda elástica o el hilo para evitar que se caiga por el peso del líquido.
Dejá actuar: permití que el sistema repose durante un mínimo de tres a cuatro horas para que los minerales duros se ablanden.
Enjuagá a máxima potencia: retirá el plástico con cuidado y abrí la llave del agua caliente al máximo durante un minuto. Esto expulsará todos los residuos desprendidos.
En pocas palabras
- Duchas con poca presión: un sencillo truco casero permite recuperar el caudal del agua sin desarmar la grifería.
- Solución con bolsa: se sumerge el cabezal en una solución limpiadora dentro de una bolsa plástica, ablandando el sarro acumulado.
- Método rápido y efectivo: aplicando este método por algunas horas se expulsa el mineral y se restaura la presión habitual del agua.