Cómo mezclar bicarbonato de sodio y sal para eliminar el mal olor y los hongos de los pies

Frente a esta problemática tan común como molesta, en los últimos tiempos ha ganado una enorme popularidad un truco casero tan sencillo como económico. Se trata de una mezcla compuesta por dos ingredientes que casi todos tenemos en nuestras alacenas: el bicarbonato de sodio y la sal.

Esta solución casera es desconocida por muchas personas.

Por qué se recomienda este lavado y para qué sirve

Los especialistas en bienestar destacan que sumergir los pies en una preparación con estos elementos genera múltiples beneficios directos: