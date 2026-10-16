Cómo mezclar bicarbonato de sodio y sal para eliminar el mal olor y los hongos de los pies

Los pies son una de las partes del cuerpo que más atención y cuidados requieren en la rutina diaria, ya que su escasa exposición al aire libre y el uso constante de calzado cerrado los convierten en el hábitat perfecto para el alojamiento de bacterias y hongos.
Frente a esta problemática tan común como molesta, en los últimos tiempos ha ganado una enorme popularidad un truco casero tan sencillo como económico. Se trata de una mezcla compuesta por dos ingredientes que casi todos tenemos en nuestras alacenas: el bicarbonato de sodio y la sal.
Por qué se recomienda este lavado y para qué sirve
Los especialistas en bienestar destacan que sumergir los pies en una preparación con estos elementos genera múltiples beneficios directos:
- Limpieza profunda: las propiedades antisépticas y desinfectantes de la sal y el bicarbonato de sodio ayudan a erradicar microorganismos acumulados durante todo el día.
- Neutralización de olores: el bicarbonato de sodio actúa equilibrando el pH de la piel y regulando la sudoración excesiva, lo que elimina de raíz el mal olor en el calzado.
- Combate a los hongos: la potente mezcla destruye el ambiente ácido y húmedo que favorece el desarrollo de la micosis o el pie de atleta.
- Efecto exfoliante: ayuda a remover células muertas, suavizar durezas y mejorar notablemente el aspecto de los talones agrietados.
- Alivio y circulación: el remojo en agua tibia estimula el flujo sanguíneo y disminuye la hinchazón típica tras largas jornadas laborales o actividad física intensa.
Paso a paso: cómo preparar esta mezcla correctamente
Para aprovechar al máximo las virtudes de esta mezcla sin descuidar la salud cutánea, es importante seguir una serie de recomendaciones sencillas:
- Preparar el recipiente: buscar un bol o palangana lo suficientemente amplio para que ambos pies entren con comodidad.
- Añadir agua tibia: llenar el recipiente cuidando que la temperatura oscile entre los 15 °C y 37 °C para garantizar confort.
- Incorporar los componentes: disolver dos cucharadas de sal gruesa y dos cucharadas de bicarbonato de sodio en el líquido.
- Integrar y sumergir: revolver bien hasta disolver los cristales y dejar los pies en remojo durante unos 15 a 20 minutos.
- Secado e hidratación: al finalizar, secar minuciosamente la zona, sobre todo entre los dedos para evitar humedad residual, y aplicar una crema hidratante.
En pocas palabras
- Pies: requieren atención por su ambiente propicio para bacterias y hongos en calzado cerrado.
- Mezcla casera: bicarbonato de sodio y sal ofrecen limpieza profunda, neutralizan olores y combaten hongos.
- Preparación: dos cucharadas de sal gruesa y dos de bicarbonato en agua tibia por 15-20 minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI