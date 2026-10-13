Cómo eliminar los rayones del auto usando un poco de pasta de dientes paso a paso

Sin embargo, especialistas en estética del auto y fanáticos del mantenimiento aseguran que no siempre hace falta recurrir a costosos tratamientos de pulido profesional. Existe un truco casero tan accesible como efectivo para solucionar marcas superficiales utilizando pasta de dientes.

Puedes eliminar los rayones del auto realizando una serie de trucos caseros.

Por qué la pasta de dientes ayuda a eliminar los rayones del auto

La explicación detrás de este método radica en la composición misma de la pasta de dientes tradicional. Este producto contiene componentes abrasivos muy suaves que, al ser aplicados con fricción sobre la chapa, actúan como un micro pulidor.