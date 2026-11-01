Qué es Recordvision: la empresa pionera de la televisión argentina y la epopeya técnica de Carlos Badía

Uno de los primeros camiones de Recordvision.

1976: La llamada familiar que encendió el proyecto

Todo comenzó formalmente en 1976. Por aquel entonces, Carlos trabajaba en la industria discográfica tras desempeñarse en sellos como RCA Victor y Discos CBS. Sin embargo, la pasión por los medios que los hermanos habían heredado de su padre —locutor y pionero de Canal 13— se impuso de manera rotunda.

Fue el propio Juan Alberto quien lo convenció con una frase que selló el destino de ambos: "Largá eso, venite y vamos a armar Recordvision".

El objetivo inicial era ambicioso: profesionalizar las transmisiones fuera de los estudios y dotar a la pantalla local de un estándar técnico que hasta ese momento era muy incipiente. Su padre compró una propiedad en Belgrano al 3100, en Capital Federal, para montar un estudio de radio y televisión, y junto a Freddie Fernández Volpe y Dardo Ferrari se lanzaron a la aventura. En esa época, salir a la calle con una cámara implicaba una odisea de equipos pesadísimos, comunicaciones precarias y una ingeniería logística que pocos se atrevían a encarar. Recordvision apostó de lleno por ese camino.

El tropiezo de 1977: Cuando la norma NTSC casi apaga el sueño

El primer gran paso de la compañía estuvo a punto de convertirse en su final. En 1977, con la mirada puesta en el desembarco del color en el país, los socios hicieron una inversión millonaria e importaron proyectores y tecnología de punta. No obstante, todo el equipamiento respondía a la norma técnica estadounidense NTSC.

Poco después, durante la dictadura militar, el gobierno decretó que la televisión argentina transmitiría bajo la norma PAL. De la noche a la mañana, aquella inversión quedó virtualmente inutilizada para salir al aire. "Todos los equipos no servían para nada, era otra norma. Nos mató", recuerda Carlos sin rodeos.

Ante el repliegue de los socios iniciales por el peso de las deudas, rendirse no fue una alternativa para Badía. El equipo puso en marcha una cadena de soluciones ingeniosas para mantenerse a flote. Adaptaron proyectores para emitir a circuito cerrado en salas de cine durante el Mundial 78 y consiguieron contactos en el exterior para traer kits desde Miami que permitían transformar televisores NTSC al sistema local, generando un ingreso clave para sostener la estructura.

Tiempo después, en pleno auge de los videoclubes, Carlos montó una planta con 120 videocaseteras funcionando en simultáneo para duplicar películas, reinvirtiendo cada peso en tecnología para no quedar relegado frente a los grandes grupos y resistir, más tarde, el desembarco del formato 16:9 y la llegada de la alta definición.

Recordvision comenzó transmitiendo torneos de golf.

Pantallas gigantes y la mística de los grandes recitales

El vínculo de los hermanos Badía con la cultura y la música era fundacional. Compartían el amor por River Plate y una admiración incondicional por The Beatles, a quienes Carlos define con entusiasmo: "Son 'number one', los número uno de toda la vida. Siempre".

Esa afinidad los llevó a ser pioneros en la instalación de pantallas gigantes y coberturas multicámara para espectáculos en vivo. Fueron los encargados de registrar a tres cámaras el mítico concierto Adiós Sui Generis en el Luna Park, y décadas después acompañaron a Charly García en momentos clave de su carrera, como el ciclo 60x60 en el Gran Rex.

Asimismo, sus proyectores y móviles llevaron en vivo a grandes dimensiones los shows de figuras de la talla de David Bowie, Pink Floyd, Eric Clapton, Led Zeppelin, Robert Plant, Genesis, Frank Sinatra, Donna Summer, Billy Idol, Joe Cocker, Elvis Presley, Julio Iglesias y Thalía.

Cubrieron años de boxeo en la Federación Argentina de Box, los torneos de fútbol de verano en Mar del Plata y hasta la gigantesca transmisión de los 50 años de Pérez Companc en el Autódromo, enlazando señales de todo el mundo mediante microondas.

Carlos Badía -en esta foto en su juventud- es uno de los socios fundadores de Recordvision.

Salta 1994: La hazaña para transmitir la vuelta de Maradona

Entre tantas jornadas y coberturas, Carlos recuerda una con especial emoción: el retorno de Diego Armando Maradona a la Selección argentina en Salta, en 1994.

"Canal 13 no lo podía hacer y se nos ocurrió a nosotros. Alquilamos un camión satelital monstruoso con una antena de casi quince metros de diámetro en una época en la que casi no había satélites. Transmitir ese partido desde casi dos mil kilómetros de Buenos Aires fue la mayor alegría del mundo", explica Carlos.

En los últimos años, Recordvision también ha realizado transmisiones de competiciones Preolímpicas, Copa Davis, el Rugby Seven Internacional y demás torneos como el Cuadrangular Internacional de Volley, el Campeonato abierto de Golf, el Juego de las Estrellas, entre otros.

El adiós a Juan Alberto y la continuidad de un legado

Mientras Juan Alberto se transformaba en una de las figuras más queridas y emblemáticas de los medios argentinos frente a las cámaras, Carlos consolidaba el engranaje técnico y operativo que sostenía los proyectos detrás de escena.

El momento más difícil ocurrió en junio de 2012, cuando Juan Alberto falleció tras una larga pelea contra el cáncer. Poco antes de su partida en el Hospital Austral, el conductor le confió a su hermano la cesión de sus acciones para garantizar que la empresa siguiera en pie.

"Ahí me quedé solito al frente de todo", confiesa Carlos. Desde entonces, asumió la presidencia y la custodia de una historia construida a la par. Años más tarde, ese lazo volvió a hacerse visible cuando Carlos representó a la familia en Canal 7 durante el emotivo homenaje en el que se nombró a Juan Alberto Badía al Estudio 1 de la TV Pública.

Carlos Badía estuvo presente en la inauguración del estudio 1 de Canal Siete, el cual lleva el nombre de Juan Alberto Badía.

De Buenos Aires 2018 al G20: La escala de los grandes desafíos

Con el paso de los años, la escala de los desafíos se multiplicó. Las transmisiones dejaron de depender de unas pocas cámaras para convertirse en grandes operaciones audiovisuales, con múltiples señales, unidades móviles, enlaces, centros de producción y equipos técnicos trabajando simultáneamente.

En ese nuevo escenario, Recordvision logró mantener su protagonismo. Entre los hitos se pueden contar:

Los Juegos Olímpicos de la Juventud (Buenos Aires 2018): Fue uno de los mayores desafíos logísticos del medio audiovisual en el país. Coordinaron a cerca de 230 profesionales —entre ingenieros, técnicos, productores y camarógrafos— para emitir en simultáneo competencias en distintos puntos de la ciudad destinadas a señales de todo el mundo. La magnitud del acontecimiento exigió una operación técnica extraordinaria. Durante varios días se desarrollaron competencias simultáneas en diferentes escenarios, con la necesidad de producir y distribuir imágenes para audiencias de todo el mundo. La experiencia representó una demostración de la capacidad de la industria audiovisual argentina para desarrollar producciones de estándares internacionales.

Fue uno de los mayores desafíos logísticos del medio audiovisual en el país. Coordinaron a cerca de 230 profesionales —entre ingenieros, técnicos, productores y camarógrafos— para emitir en simultáneo competencias en distintos puntos de la ciudad destinadas a señales de todo el mundo. La magnitud del acontecimiento exigió una operación técnica extraordinaria. Durante varios días se desarrollaron competencias simultáneas en diferentes escenarios, con la necesidad de producir y distribuir imágenes para audiencias de todo el mundo. La experiencia representó una demostración de la capacidad de la industria audiovisual argentina para desarrollar producciones de estándares internacionales. Esa misma capacidad se puso a prueba en la Cumbre del G20 realizada en Buenos Aires ese mismo año, donde fue necesario montar infraestructuras críticas y enlaces de máxima seguridad para los principales líderes mundiales.

donde fue necesario montar infraestructuras críticas y enlaces de máxima seguridad para los principales líderes mundiales. En el entretenimiento masivo, la firma ha estado presente en las transmisiones de Lollapalooza Argentina , resolviendo la coordinación de señales en múltiples escenarios en tiempo real.

, resolviendo la coordinación de señales en múltiples escenarios en tiempo real. También asumió la complejidad de la Vuelta a San Juan, una de las carreras ciclísticas más importantes de la región, donde el reto técnico de seguir a los competidores por rutas abiertas y terrenos irregulares exige soluciones móviles que van mucho más allá de una transmisión tradicional en un estadio.

La vigencia de una empresa que supo reinventarse

La historia de la televisión es también la historia de una transformación tecnológica permanente. De las cámaras analógicas y las primeras transmisiones color se pasó a los enlaces satelitales, la televisión digital, la alta definición y, finalmente, a los actuales sistemas de producción y distribución de contenidos a través de redes IP y plataformas digitales.

En ese proceso, muchas compañías históricas desaparecieron o quedaron relegadas frente a las nuevas tecnologías. Recordvision, en cambio, logró atravesar diferentes etapas de la industria, incorporando conocimientos, renovando sus capacidades y adaptándose a las nuevas demandas del mercado audiovisual.

Su experiencia en grandes producciones representa un activo especialmente valioso en una actividad en la que la tecnología es indispensable, pero donde también resultan decisivos el conocimiento operativo, la coordinación de equipos y la capacidad de resolver situaciones imprevistas.

Porque detrás de cada transmisión exitosa existe un trabajo que el espectador no ve: técnicos, ingenieros, productores, camarógrafos y profesionales que hacen posible que las imágenes lleguen en vivo a millones de personas.

La mayor fortaleza de Recordvision radica en haber nacido como una empresa pionera y conservar, casi medio siglo después, la capacidad de participar en los acontecimientos que exigen los mayores desafíos de producción televisiva.

Recordvision no es solamente una empresa que hizo historia en la televisión argentina. Es una empresa cuya historia continúa escribiéndose.

Y casi medio siglo después de aquel llamado fundacional, la trayectoria de Recordvision sintetiza la evolución de la televisión en la Argentina. Entre la memoria de las transmisiones históricas y las exigencias del presente digital, Carlos Badía continúa al frente de una estructura que demostró que el verdadero valor de la industria reside en el oficio, la capacidad de sobreponerse a las crisis y el compromiso de seguir produciendo en vivo para todo el país.