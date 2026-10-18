Banco Nación y MODO supermercados continúan los lunes de octubre con una promoción que permite a sus clientes ahorrar $32.500 si realizan su compra en las sucursales de ChangoMás.
Banco Nación y MODO supermercados: este lunes se puede ahorrar $32.500
Los clientes de Banco Nación que paguen con MODO en las sucursales de ChangoMás pueden recibir el 30% de reintegro
El beneficio incluye un descuento del 20% de reintegro con MODO -máximo $25.000 mensuales- y se debe realizar una compra mínima de $75.000. Claro que si se hace una compra de $75.000, la devolución será de $15.000, por lo que habrá que comprar otros $75.000 el próximo lunes o cualquier lunes de octubre para acceder al reintegro de los $25.000.
Por esa razón muchos prefieren usar uno de los lunes en los que la promoción está vigente y comprar $125.000 para aprovechar el total de la promo.
Además a la promo de MODO se suma 10% de reintegro con Banco Nación, con un máximo de $7.500 mensuales. Esto da en total un ahorro de $32.500 (siempre que no se haya utilizado los lunes anteriores del mes.
Banco Nación y MODO supermercados: promo de los lunes de octubre
Un detalle no menor es que la promoción que ofrecen Banco Nación y MODO los lunes de octubre en ChangoMás es válida si se paga tanto con tarjeta de débito como de crédito, siempre que sean Mastercard.
Además la promo es acumulable con todos los descuentos y ofertas que tenga el supermercado en vigencia este lunes.
¿Cuánto dinero debo gastar para ahorrar los $32.500?
La promoción se divide en dos tramos independientes que se activan al pagar con MODO a través de BNA+ (utilizando una tarjeta Mastercard del Banco Nación):
Beneficio del 20% (Tope de $25.000):
- Para alcanzar el tope máximo de $25.000 necesitas un gasto de $125.000 ($125.000 × 20% = $25.000).
Beneficio del 10% adicional por BNA/Mastercard (Tope de $7.500):
- El 10% sobre una compra de $125.000 equivale a $12.500, pero al llegar al tope de la promoción, recibirás el techo máximo permitido de $7.500.
Resumen para tu compra:
- Monto a pagar en caja: $125.000
- Reintegro 20% MODO: $25.000
- Reintegro 10% BNA (Mastercard): $7.500
- Ahorro total acreditado: $32.500
- Costo final de la compra: $92.500
Hay que asegurarse de realizar el pago mediante el QR de MODO desde la app BNA+ y seleccionar una tarjeta Mastercard de crédito/débito del Banco Nación para que aplique el 10% adicional.
En pocas palabras
- Banco Nación y ChangoMás: ofrecen un 30% de reintegro los lunes de octubre.
- Ahorro máximo: se puede ahorrar hasta $32.500 combinando beneficios de MODO y BNA+.
- Condiciones: requiere un gasto mínimo de $125.000 y pago con Mastercard vía BNA+.