Banco Nación y MODO supermercados: este lunes se puede ahorrar $32.500

Además a la promo de MODO se suma 10% de reintegro con Banco Nación, con un máximo de $7.500 mensuales. Esto da en total un ahorro de $32.500 (siempre que no se haya utilizado los lunes anteriores del mes.

Banco Nación y MODO supermercados: promo de los lunes de octubre

Un detalle no menor es que la promoción que ofrecen Banco Nación y MODO los lunes de octubre en ChangoMás es válida si se paga tanto con tarjeta de débito como de crédito, siempre que sean Mastercard.

Además la promo es acumulable con todos los descuentos y ofertas que tenga el supermercado en vigencia este lunes.

ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país presenta una nueva edición de “La Noche de Mâs Ofertas”.

¿Cuánto dinero debo gastar para ahorrar los $32.500?

La promoción se divide en dos tramos independientes que se activan al pagar con MODO a través de BNA+ (utilizando una tarjeta Mastercard del Banco Nación):

Beneficio del 20% (Tope de $25.000):

Para alcanzar el tope máximo de $25.000 necesitas un gasto de $125.000 ($125.000 × 20% = $25.000).

Beneficio del 10% adicional por BNA/Mastercard (Tope de $7.500):

El 10% sobre una compra de $125.000 equivale a $12.500, pero al llegar al tope de la promoción, recibirás el techo máximo permitido de $7.500.

Resumen para tu compra:

Monto a pagar en caja: $125.000

$125.000 Reintegro 20% MODO: $25.000

$25.000 Reintegro 10% BNA (Mastercard): $7.500

$7.500 Ahorro total acreditado: $32.500

$32.500 Costo final de la compra: $92.500

Hay que asegurarse de realizar el pago mediante el QR de MODO desde la app BNA+ y seleccionar una tarjeta Mastercard de crédito/débito del Banco Nación para que aplique el 10% adicional.