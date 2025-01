Valeria anuncia la temporada 4 en Netflix: Val y Víctor, ¿se quedan juntos? ¿cuándo estrena la serie?

Valeria Netflix .webp

Valeria es una adaptación de las novelas de Elísabet Benavent que llegó a Netflix en 2020 y fue renovando sus capítulos. Ahora, hará su entrega final en febrero del 2025 y despierta emociones encontradas:

"Por encima de todo, me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque con ella termina un ciclo y decimos adiós a este proyecto tan especial. Sin embargo, nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea, con la que esperamos que todos puedan sentirse identificados, pero también soñar. Porque si algo me ha enseñado Valeria es a soñar”, destaca Benavent, creadora y productora ejecutiva de la serie.