La recomendada serie, Si no te hubiese conocido, que se estrenó en 2018 y se encuentra disponible en Netflix, te invita a conocer a Eduard, un hombre de negocios de mediana edad, casado con Elisa y padre de dos hijos, ve cómo su vida da un giro inesperado: una desgracia lo golpeará.

Netflix: de qué trata este drama romántico, Si no te hubiese conocido

La serie Si no te hubiese conocido se encuentra desde su estreno en Netflix el cual describe brevemente lo siguiente: "Eduard, esposo y padre de dos hijos, pierde a su familia en un trágico accidente y viaja a universos paralelos para buscar un mejor destino para su amada mujer".

Qué tan buena es la serie Si no te hubiese conocido: críticas

Los espectadores lanzaron críticas positivas para la serie Si no te hubiese conocido: "La serie es sencillamente fantástica. Te atrapa, te absorbe, te hace sentir bien y mal al ritmo de los sucesos, es imposible no enredarse con ella. Los personajes, la música, todo esta pensado para llegarte desde el corazón. Creas o no en los universos paralelos, en las vidas paralelas, en la teoría del todo, esta serie te hace pensar.. y es que es así simplemente nos pasamos la vida tomando decisiones sin entender de ante mano las consecuencias que éstas puedan causar, y luego recurrimos al 'que hubiera sido si...', pues esta serie le da las respuestas al famoso dicho", escribió un visitante de Sensacine.

Mientras tanto, otro usuario expresó: "Me encanto la serie, te deja reflexionando sobre todas las bifurcaciones de la vida, cada decisión puede cambiar tanto tu futuro... Al ver la serie me pasó que me iba dormir y soñaba con diferentes universos en mi propia vida. ¡Realmente alucinante!".

Reparto de la serie que se encuentra en Netflix, Si no te hubiese conocido

Pablo Derqui

Mercedes Sampietro

Andrea Ros

Javier Beltrán

Paula Mália

David Vert

Muguet Franc

Miquel García Borda

Berta Garcia

Joel Bramona

Montse Guallar

Abel Folk

Sergi López

Òscar Jarque

Eli Iranzo

Netflix: mira el tráiler oficial de la serie Si no te hubiese conocido

Dónde ver la serie Si no te hubiese conocido, según la zona geográfica