Orange is the New Black es una serie creada por Jenji Kohan que está inspirada en las vivencias reales de Kerman, una mujer cuya experiencia entre las rejas le sirvió para escribir el best-seller autobiográfico Orange Is The New Black: My Year In A Women's Prision.

