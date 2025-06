Netflix se mantiene más que firme en la cima del ranking de plataformas de streaming, con un catálogo de series y películas completa de joyas. Una serie está en boca de todos gracias a una historia dramática y fantasía que, en tan solo 7 capítulos, logró ser comparada con ofertas que son un ícono para los suscriptores como lo es Stranger Things y The End Of The Fuking Worl: Esta mierda me supera.