Dónde puedo ver Unos suegros de armas tomar

Netflix: ¿de qué trata la película "Unos suegros de armas tomar"?

"Owen Browning, un dedicado gerente de banco, ve su vida dar un giro inesperado cuando su banco es atacado por los notorios Ghost Bandits. Owen está a punto de casarse con el amor de su vida Parker, pero ciertas dudas comienzan a surgir cuando comienza a sospechar de la familia aparentemente perfecta de su prometida. Con la boda y la investigación entrelazadas, Owen debe hacer frente a un desafío que vuelve borrosas aquellas líneas entre la lealtad y el engaño", indica la sinopsis oficial de esta película de comedia de Netflix.

Netflix Unos suegros de armas tomar.jpg

Esta película de comedia de Netflix está dirigida por Tyler Spindel y fue escrita por Evan Turner y Ben Zazove. El elenco de esta película también incluye a Adam DeVine, Ellen Barkin y Nina Dobrev en los papeles protagónicos. También actúan Michael Rooker, Poorna Jagannathan, Lil Rel Howrey, Julie Hagerty y Richard Kind.

Unos suegros de armas tomar | Tráiler oficial | Netflix

Incluso en la película se hace referencia (de forma cómica) a James Bond, personaje que Pierce Brosnan interpretó en la pantalla grande durante muchos años.

En cuanto a las críticas, la película de Netflix recibió muchas críticas positivas. "The Out-Laws brilla cuando destaca las comprometidas interpretaciones de su reparto", dice una de ellas. Además, The New York Observer remarca que "la trama es ridícula, pero en este tipo de películas lo que importa son las payasadas divertidas, no la verosimilitud".

Dónde ver la película Unos suegros de armas tomar, según la zona geográfica