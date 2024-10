►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la película subida de tono con Blake Lively solo apta para mayores

NETFLIX SERIE THE WITCHER.jpg The Witcher, la serie de Netflix ganadora de dos premios BAFTA y protagonizada por Henry Cavill. Foto: gentileza Themoviedb.

Netflix: de qué trata la serie The Witcher

The Witcher presenta la historia de Geralt de Rivia (Henry Cavill), un brujo que se dedica a cazar monstruos genéticamente modificados y busca su lugar en un mundo de tormentos donde a menudo los humanos demuestran ser peores que las bestias.

Geralt es un cazador de monstruos profesional a sueldo y lucha por mantener su humanidad en un mundo de fantasía oscura medieval gobernado por reyes, reinas y magos corruptos, donde abundan la pobreza, la violencia y la intolerancia.

NETFLIX SERIE THE WITCHER.jpg Foto: gentileza Themoviedb.

Entre sus compañeros se encuentran Jaskier el bardo, el entrañable y molesto amigo de Gerald que juró difundir la palabra de sus hazañas por todo el continente; Tissaia de Vries, quien cree en el amor duro y es la mentora secreta de la maga Yennefer (que lo quiere todo); y Triss Merigold, una maga de buen carácter y amiga de confianza.

La repentina y brutal invasión del Imperio Nilfgaardiano al reino de Cintra gobernado por la protectora abuela de la princesa Cirilla, la reina guerrera Calanthe, pone sus vidas en peligro.

Tráiler de la serie The Witcher, disponible en Netflix

Dónde ver la serie The Witcher, según la zona geográfica

Latinoamérica: The Witcher se puede ver en Netflix .

. Estados Unidos: The witcher se puede ver en Netflix .

. España: The witcher se puede ver en Netflix.

Reparto de The Witcher, serie de Netflix

Henry Cavill

Anya Charlotra

Freya Allan

Joey Batey

Eamon Farren

MyAnna Buring

Mimi M Khayisa

Mahesh Jadu

Anna Shaffer

Royce Pierreson

Tom Canton

Mecia Simson

Wilson Mbomio

Kim Bodnia

NETFLIX SERIE THE WITCHER.jpg Foto: gentileza Themoviedb.

Cuántas temporadas tendrá The Witcher

The Witcher en Netfilx terminará con una quinta temporada, de la que no se conocen detalles, salvo que no tendrá al actor que comenzó la serie en la pantalla chica.

Henry Cavill dijo adiós tras tres temporadas sumergidos en uno de los papeles que más le apetecía interpretar.