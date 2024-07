netflix spinning out series.jpg Se encuentra entre las series de Netflix una opción del género dramático ideal para ver durante la semana.

Se trata de la serie Spinning Out, un drama protagonizado por los actores Kaya Scodelario, January Jones y Will Kemp que le dan vida a esta serie dramática producida en Estados Unidos.

Entre las series de Netflix está Spinning Out, creada por Samantha Stratton está compuesta por 10 capítulos, cada uno con una duración menor a una hora, y desde su estreno a nivel mundial en enero del 2020 es todo un éxito y hasta el día de hoy sigue sumando vistas. Sin embargo, la serie no tendrá segunda temporada porque no alcanzó los números esperados.