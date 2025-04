Uno de los dueños de la mina San Jorge fue elegido como nuevo presidente de la UIA

Martín Rappallini UIA.jpg Martín Rappallini, del Grupo Alberdi, asumirá este martes como presidente de la UIA.

La secretaría general de la entidad que representa a los industriales seguirá a cargo de Eduardo Nougués, mientras que la tesorería será ejercida por Silvio Zúrzolo.

La confrontación de la UIA con el gobierno de Javier Milei

Martín Rappallini es uno de los que se enfrentó a Javier Milei, desde la presidencia de la UIA bonaerense. Cuando el Presidente acusó que durante años "se le robó al campo para darle a la industria", el empresario, parte del Grupo Alberdi, retrucó que los “industriales, no hemos tenido, no tenemos ni pedimos privilegios. No pedimos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir”.

La apertura de las importaciones y la falta de definición de un "mini RIGI" para las Pymes fueron algunas de las cuestiones que acrecentaron la tensión entre la UIA y el gobierno nacional.

Sobre esto último, se espera que la nueva conducción, con Rappallini a la cabeza, imprima presión para "nivelar la cancha" frente a beneficios que se les otorgó a grandes firmas con el RIGI, y que se frenó en noviembre del año pasado.

Minería y software, los "nuevos" de la UIA

“La lista representa a múltiples sectores de la industria como el alimenticio, metalmecánica, textil, química, medicamentos o automotríz, entre otros. Se destacan la incorporación de la industria del software y la minería, y una fuerte representación de los sectores de la pequeña y mediana industria, además de mantener una marcada impronta federal”, precisó la UIA en un comunicado.

El propio Rappallini es uno de los socios del Grupo Alberdi, propietario de los derechos mineros del proyecto PSJ cobre mendocino con el que se busca explotar la mina San Jorge en Uspallata.

En marzo, el empresario participó de la feria minera PDAC en Canadá, a la que también asistieron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y la secretaria de Presidencia de la Nación, Kaina Milei.

"En el evento 'Argentina Day' se presentaron los distintos proyectos mineros que hay en el país y de los cuales desde el Grupo Alberdi formamos parte con nuestra participación en la explotación de la mina San Jorge de cobre, donde buscamos como industriales darle valor agregado a este mineral tan importante.

martin rappallini en la pdac de mineria.jpg Martín Rappallini, nuevo presidente de la UIA, en la feria de minería de Canadá.

Una minería con visión de sostenibilidad y bien desarrollada no solo provee materia prima, sino que conforma una gran cadena de valor que impulsa una extensa red de proveedores, industrias transformadoras y servicios asociados; lo que la hace una actividad clave para el crecimiento de la industria nacional y una fuente de oportunidades para las futuras generaciones", expresó en su momento desde Canadá.

La nueva comisión directiva de la UIA

Presidente: Martín Rappallini (Uipba).

(Uipba). Vicepresidente 1°: David Uriburu (CAA).

(CAA). Vicepresidente 2°: Rodrigo Pérez Graziano (Adefa).

(Adefa). Vicepresidente 3°: Modesto Magadán (UIC).

(UIC). Vicepresidente 4°: Martín Cabrales (Copal).

(Copal). Vicepresidente 5°: Guillermo Moretti (Fisfe).

(Fisfe). Vicepresidente 6°: Luis Tendlarz (Unión Industrial de Catamarca).

(Unión Industrial de Catamarca). Vicepresidente 7°: Isaías Drajer (Cilfa).

(Cilfa). Vicepresidente 8°: Daniel Urcía (UIC).

(UIC). Vicepresidente Pymi. Elio del Re (Adimra).

(Adimra). Secretario: Eduardo Nougués (Unión Industrial de Jujuy).

(Unión Industrial de Jujuy). Tesorero: Silvio Zúrzolo (Adiba).

El Comité Ejecutivo de la UIA, en tanto, estará integrado por Walter Andreozzi (Santa Fe), Roberto Arano (Tucumán), Mauricio Badaloni (Mendoza), Miguel Calello (software), Marcelo Domínguez Molet (autopartistas), Claudio Drescher (indumentaria), Gonzalo Fagioli (Corrientes), Eduardo Franciosi (CABA), Alejandro Gentile (Buenos Aires), Diego Leal (San Luis), Franco Mignacco (minería), Cecilia Rena (Copal), Alberto Sellaro (calzado) y Javier Viqueira (Adimra).