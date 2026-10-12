El presidente Javier Milei emprenderá este martes su quinto viaje en lo que va del 2026 a Estados Unidos. Su destino será Washington, donde sin agenda oficial con el Gobierno de Donald Trump prevé reunirse con empresarios y recibir varios premios, entre ellos el de "Campeón de la Libertad".
Sin agenda oficial con Trump, Javier Milei viaja por quinta vez en lo que va del año a Estados Unidos
En Washington prevé reunirse con empresarios. Durante 2 días en Estados Unidos, Milei también recibirá premios, como el de "Campeón de la Libertad"
Milei viajará a las 23 a la capital estadounidense, para arribar a las 9,30 del miércoles (hora argentina). Allí permanecerá 2 días, con actividades de orden institucional y empresarial.
De hecho, la actividad oficial comenzará recién en la tarde del miércoles, con un encuentro con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, con más de 25 años de trayectoria en el sector de la tecnología y el entretenimiento móvil.
Posteriormente, el presidente se reunirá con Harold Hamm, fundador de Continental Resources. Hamm es considerado pionero de la industria hidrocarburífera norteamericana y sobre todo en producción de petróleo y gas no convencional.
Más premios para Milei
El presidente cerrará su primer día del nuevo viaje a Estados Unidos como invitado a la Gala del Mes de la Herencia Hispana. Durante la ceremonia, Milei será distinguido con el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global” y dará un discurso.
Durante la segunda jornada de su estadía en el país del norte el mandatario empezará la actividad cerca del mediodía, en la Cámara de Comercio. Allí expondrá sobre “El caso argentino: desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.
En ese mismo marco, la entidad empresarial le otorgará el premio “Global Champion of Free Enterprise”, una distinción concebida para reconocer su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.
Finalmente, a las 17 Javier Miei asistirá a la Embajada Argentina en Washington D. C. para participar del evento internacional de la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) para hablar sobre antisemistismo, en un nuevo encuentro con referentes de la comunidad judía con la que mantiene estrechos lazos.
En pocas palabras
Nuevo Viaje a EE.UU.: el Presidente Javier Milei emprende su quinto viaje al país norteamericano, centrado en reuniones empresariales y premios.
- Premios y Discurso: Milei recibirá distinciones como "Campeón de la Libertad" y "Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global", además de exponer en la Cámara de Comercio.
- Agenda Institucional: incluye encuentros con empresarios clave del sector tecnológico y de hidrocarburos, y una participación en un evento de la IHRA sobre antisemitismo.