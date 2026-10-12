Sin agenda oficial con Trump, Javier Milei viaja por quinta vez en lo que va del año a Estados Unidos

Posteriormente, el presidente se reunirá con Harold Hamm, fundador de Continental Resources. Hamm es considerado pionero de la industria hidrocarburífera norteamericana y sobre todo en producción de petróleo y gas no convencional.

Más premios para Milei

El presidente cerrará su primer día del nuevo viaje a Estados Unidos como invitado a la Gala del Mes de la Herencia Hispana. Durante la ceremonia, Milei será distinguido con el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global” y dará un discurso.

Durante la segunda jornada de su estadía en el país del norte el mandatario empezará la actividad cerca del mediodía, en la Cámara de Comercio. Allí expondrá sobre “El caso argentino: desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

En ese mismo marco, la entidad empresarial le otorgará el premio “Global Champion of Free Enterprise”, una distinción concebida para reconocer su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.

Finalmente, a las 17 Javier Miei asistirá a la Embajada Argentina en Washington D. C. para participar del evento internacional de la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) para hablar sobre antisemistismo, en un nuevo encuentro con referentes de la comunidad judía con la que mantiene estrechos lazos.