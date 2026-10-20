Paro total de subtes, caos y delegados gremiales detenidos y luego liberados

PARO SORPRESIVO DE SUBTE: DETUVIERON A DOS GREMIALISTAS

Detención de Néstor Segovia escala el conflicto en subtes

"No habrá servicio hasta la inmediata liberación", confirmó la AGTSyP mediante un comunicado oficial. Fuentes policiales indicaron que la intervención se inició tras la detención inicial de Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, quienes habrían entorpecido la labor de los agentes al descender a la zona de andenes junto al trabajador que encabezaba la protesta, identificado como Sebastián Carrizo.

Este último habría logrado atrincherarse en una oficina de la estación de subtes, mientras que Heredia y Dellecarbonara fueron arrestados y trasladados a la Fiscalía. Posteriormente, Néstor Segovia se presentó en el lugar y también fue detenido por la Policía de la Ciudad, generando un fuerte revuelo en toda la traza de la red.

La AGTSyP denunció que las detenciones fueron "arbitrarias" y se produjeron en el marco de la protesta "frente a una sanción abusiva aplicada a un compañero y ante la falta de diálogo con la empresa".

Luego de varias horas detenidos, la Fiscalía dispuso la liberación de los tres delegados, aunque fueron informados de la apertura de la causa en su contra.

¿Cómo afecta la interna gremial al transporte porteño?

El conflicto también podría estar vinculado a la interna gremial de la AGTSyP, de cara a las elecciones internas que se realizarán el 26 de noviembre de 2026. Tras el fallecimiento del histórico referente Roberto "Beto" Pianelli, la conducción del sindicato se fragmentó, presentando tres listas competidoras: Verde (encabezada por Segovia), Colorada-Violeta (Virginia Bouvet) y Bordó-Azul (Dellecarbonara).

La organización gremial también denunció la tercerización de tareas de mantenimiento, calificándola como una "clara violación a nuestro convenio colectivo de trabajo" y exigió el cese inmediato de dichas contrataciones, advirtiendo que la empresa concesionaria será la única responsable de la ruptura de la paz social.