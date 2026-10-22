Nación declaró como terroristas a organizaciones vinculadas al narcotráfico

Cártel de Sinaloa

Tren de Aragua (Venezuela)

la Mara Salvatrucha (MS-13)

Los Choneros (Ecuador)

Primeiro Comando da Capital (PCC), de Brasil.

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Los Tiguerones

La resolución autoriza el congelamiento de activos y el refuerzo de controles en pasos fronterizos.

Los informes técnicos que fundamentan la medida detallan que estas redes no operan únicamente bajo la modalidad del tráfico de estupefacientes, sino que recurren de forma sistemática a tácticas de intimidación pública, extorsión masiva, tráfico de personas y ataques armados. La calificación jurídica responde al uso de la violencia armada para generar desestabilización social en los países donde operan.

Consecuencias financieras contra las organizaciones terroristas

El efecto directo de la normativa se concentra en la capacidad operativa y de financiamiento de las redes delictivas en el sistema financiero. Tras la ratificación de la medida, la Unidad de Información Financiera (UIF) queda facultada para ordenar la congelación inmediata de bienes, cuentas bancarias, acciones y cualquier clase de activo vinculado a personas físicas o jurídicas asociadas a estas organizaciones terroristas.

Asimismo, la inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) traba toda transacción comercial dentro del circuito legal argentino. Esta herramienta busca ahogar la capacidad logística de los grupos señalados, impidiendo la adquisición de bienes inmuebles, vehículos o el envío de remesas destinadas al sostenimiento de actividades ilícitas.

Desde el punto de vista de la Justicia, las fuerzas federales y los tribunales con competencia penal contarán con facultades especiales para coordinar operativos de interceptación. La tipificación legal abre el camino a investigaciones complejas articuladas por el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, facilitando la intervención de comunicaciones y el monitoreo de redes logísticas interjurisdiccionales.

Controles en fronteras ante la presencia de organizaciones terroristas

Las fronteras representan uno de los puntos centrales de aplicación de esta resolución. La Dirección Nacional de Migraciones, en coordinación con la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, incrementará los controles informáticos en las pasarelas de ingreso al país para detectar el desplazamiento de integrantes pertenecientes a estas organizaciones terroristas.

El cruce de bases de datos con organismos como Interpol, la DEA y agencias de seguridad regionales permitirán alertas tempranas ante intentos de radicación o tránsito de integrantes de estas bandas. Mendoza, debido a su posición geográfica estratégica como paso internacional clave hacia Chile a través de Ruta 7, reforzará los operativos de verificación en las rutas trasandinas para prevenir maniobras de acopio o tránsito de divisas e insumos ilícitos.

Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores formalizará la notificación de la medida ante los organismos multilaterales y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las autoridades remarcaron que el marco normativo adoptado busca proteger la soberanía institucional del país, desalentando la penetración de estructuras violentas y garantizando un marco de contención efectivo frente a las amenazas del narcotráfico transnacional.