Milei ya está en Estados Unidos para su quinta visita del año: agenda económica y respaldos

Reuniones con empresarios y una gala política con el presidente

La actividad de Javier Milei comenzará este miércoles por la tarde con encuentros junto a referentes del sector privado. En primer lugar conversará con Andy Kleinman, empresario argentino vinculado al desarrollo de videojuegos y al entretenimiento digital.

La gira de Javier Milei incluye un discurso en la Cámara de Comercio de EE.UU. y una gala política, sin encuentro oficial con Donald Trump.

Posteriormente mantendrá una reunión con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las principales petroleras independientes norteamericanas y referente en el desarrollo de la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Por la noche, el presidente participará de la Official Hispanic Heritage Gala, organizada por Latino Wall Street en el auditorio Andrew W. Mellon. Allí recibirá el Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global, en el marco del Mes de la Herencia Hispana, y ofrecerá un discurso ante referentes empresariales.

El evento tendrá una lectura política clave: Milei coincidirá con Eduardo Bolsonaro, exdiputado brasileño e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, en la previa de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva.

El oficialismo argentino ratificó además su apoyo a Trump ante las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos, donde el Partido Republicano busca mantener el control del Congreso.

El discurso económico del presidente y nuevos reconocimientos

La agenda continuará este jueves con una disertación del presidente ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La presentación, pautada para las 11.20 (hora argentina), se titulará “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

En ese marco, el jefe de Estado recibirá la distinción Global Champion of Free Enterprise por su defensa de la libre empresa y la libertad económica.

A las 17, la actividad se trasladará a la Embajada argentina en Washington para un encuentro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), bajo el lema “Expandir las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”.

Próximos pasos de la agenda internacional

El encuentro se desarrollará en el marco de la presidencia argentina de la IHRA, organismo dedicado a la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

Según el cronograma oficial, Javier Milei abordará el vuelo de regreso el jueves a las 21 y aterrizará el viernes por la mañana en Buenos Aires. El lunes 19 retomará la agenda internacional con un viaje a Madrid para mantener encuentros con empresarios y referentes políticos.

De esta forma, la nueva gira por territorio norteamericano combinará contactos para impulsar la agenda económica con gestos hacia sus aliados internacionales en un escenario marcado por definiciones electorales.