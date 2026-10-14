El presidente Javier Milei argentina week llegó este miércoles a Washington para iniciar su quinta visita a Estados Unidos en 2026, con una agenda enfocada en reuniones con empresarios y exposiciones económicas. El viaje incluye guiños políticos al mandatario estadounidense Donald Trump y al espacio de Jair Bolsonaro en Brasil.
Milei ya está en Estados Unidos para su quinta visita del año: agenda económica y respaldos
El presidente aterrizó en Washington para reunirse con empresarios y exponer en la Cámara de Comercio. No mantendrá un encuentro oficial con Donald Trump
El jefe de Estado arribó a las 9.41 (hora argentina) a la Base Militar Andrews, tras partir el martes por la noche desde el Aeroparque Jorge Newbery. Viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
La gira se extenderá hasta el jueves por la noche, cuando el mandatario emprenderá el regreso al país. A diferencia de otros viajes, no hay previsto un encuentro oficial con Trump, aunque la actividad ratifica el alineamiento político del gobierno nacional con la administración republicana.
Reuniones con empresarios y una gala política con el presidente
La actividad de Javier Milei comenzará este miércoles por la tarde con encuentros junto a referentes del sector privado. En primer lugar conversará con Andy Kleinman, empresario argentino vinculado al desarrollo de videojuegos y al entretenimiento digital.
Posteriormente mantendrá una reunión con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las principales petroleras independientes norteamericanas y referente en el desarrollo de la explotación de hidrocarburos no convencionales.
Por la noche, el presidente participará de la Official Hispanic Heritage Gala, organizada por Latino Wall Street en el auditorio Andrew W. Mellon. Allí recibirá el Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global, en el marco del Mes de la Herencia Hispana, y ofrecerá un discurso ante referentes empresariales.
El evento tendrá una lectura política clave: Milei coincidirá con Eduardo Bolsonaro, exdiputado brasileño e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, en la previa de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva.
El oficialismo argentino ratificó además su apoyo a Trump ante las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos, donde el Partido Republicano busca mantener el control del Congreso.
El discurso económico del presidente y nuevos reconocimientos
La agenda continuará este jueves con una disertación del presidente ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La presentación, pautada para las 11.20 (hora argentina), se titulará “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.
En ese marco, el jefe de Estado recibirá la distinción Global Champion of Free Enterprise por su defensa de la libre empresa y la libertad económica.
A las 17, la actividad se trasladará a la Embajada argentina en Washington para un encuentro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), bajo el lema “Expandir las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”.
Próximos pasos de la agenda internacional
El encuentro se desarrollará en el marco de la presidencia argentina de la IHRA, organismo dedicado a la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.
Según el cronograma oficial, Javier Milei abordará el vuelo de regreso el jueves a las 21 y aterrizará el viernes por la mañana en Buenos Aires. El lunes 19 retomará la agenda internacional con un viaje a Madrid para mantener encuentros con empresarios y referentes políticos.
De esta forma, la nueva gira por territorio norteamericano combinará contactos para impulsar la agenda económica con gestos hacia sus aliados internacionales en un escenario marcado por definiciones electorales.
En pocas palabras
- Javier Milei aterrizó en Washington para su quinta visita anual, con agenda centrada en el sector empresarial y económico.
- Participará de encuentros con empresarios clave como Harold Hamm y recibirá un reconocimiento por su liderazgo global.
- Su gira incluye un discurso en la Cámara de Comercio de EE.UU. y una gala política, sin encuentro oficial con Donald Trump.