Milei redobla su apuesta por Trump y Bolsonaro desde Washington, a 2 semanas del balotaje brasileño

El mensaje llegó en una jornada incómoda para el relato oficial, marcada por la suba del riesgo país, un indicador que los inversores miran más de cerca que los discursos.

Milei y su política exterior

Superado el capítulo económico, Milei pasó a lo ideológico. Planteó que Argentina se alineó con Israel y Estados Unidos para defender los valores que, según dijo, dieron origen a la civilización occidental, y se definió como un “faro de libertad” en una región que, a su juicio, vivió más de dos décadas bajo el socialismo.

Luego hizo explícita una preferencia electoral en Estados Unidos. Pidió que el rumbo de Trump salga fortalecido en los comicios legislativos del 3 de noviembre, en un contexto en el que los demócratas ganan terreno por el impacto de la inflación y el combustible. “No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, dijo.

El gesto hacia Brasil

El pasaje de mayor carga diplomática fue el dedicado a Brasil. Milei saludó a Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato, que escuchaba desde la sala junto al canciller paraguayo, Rubén Ramírez. Envió un mensaje de apoyo a Flávio y a Jair Bolsonaro, a quien llamó su amigo y describió como encarcelado de manera injusta y vengativa. También cuestionó el pensamiento político de Lula.