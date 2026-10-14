Javier Milei eligió un escenario amigable para volver a mostrar su mapa de lealtades. En la Gala Hispana, realizada en el auditorio Andrew W. Mellon, el Presidente ratificó su alineamiento con Donald Trump y Estados Unidos, y respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro, que disputará la presidencia de Brasil con Lula da Silva en un balotaje a fin de mes.
Milei redobla su apuesta por Trump y Bolsonaro desde Washington, a 2 semanas del balotaje brasileño
En una gala de la comunidad hispana, el presidente defendió su programa económico, pidió fortalecer a los republicanos en las elecciones del 3 de noviembre
La comunidad hispana lo homenajeaba por su “liderazgo global”, y el clima fue de público propio. Milei subió al escenario entre aplausos, con una canción de La Renga de fondo, después de que se proyectara un spot electoral de Trump y los invitados cantaran el himno estadounidense. Lo acompañaron su hermana Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador en Washington, Alec Oxenford.
Primero, la economía
Durante unos 20 minutos, el mandatario empezó por casa. Defendió el ajuste y sostuvo que en 2023 el país estaba al borde de una nueva hiperinflación, y que su gobierno respondió con un “shock de libertad”. Además, destacó el volumen de inversiones aprobadas en estos dos años y las presentó como la base de una transformación de la matriz productiva.
El mensaje llegó en una jornada incómoda para el relato oficial, marcada por la suba del riesgo país, un indicador que los inversores miran más de cerca que los discursos.
Milei y su política exterior
Superado el capítulo económico, Milei pasó a lo ideológico. Planteó que Argentina se alineó con Israel y Estados Unidos para defender los valores que, según dijo, dieron origen a la civilización occidental, y se definió como un “faro de libertad” en una región que, a su juicio, vivió más de dos décadas bajo el socialismo.
Luego hizo explícita una preferencia electoral en Estados Unidos. Pidió que el rumbo de Trump salga fortalecido en los comicios legislativos del 3 de noviembre, en un contexto en el que los demócratas ganan terreno por el impacto de la inflación y el combustible. “No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, dijo.
El gesto hacia Brasil
El pasaje de mayor carga diplomática fue el dedicado a Brasil. Milei saludó a Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato, que escuchaba desde la sala junto al canciller paraguayo, Rubén Ramírez. Envió un mensaje de apoyo a Flávio y a Jair Bolsonaro, a quien llamó su amigo y describió como encarcelado de manera injusta y vengativa. También cuestionó el pensamiento político de Lula.
En pocas palabras
- Vínculos internacionales: Javier Milei ratificó su alineamiento con Donald Trump y apoyó públicamente a Flávio Bolsonaro en el balotaje brasileño.
- Defensa económica: El Presidente defendió el ajuste fiscal implementado por su gobierno y destacó el volumen de inversiones aprobadas.
- Eje ideológico: Milei se definió como un "faro de libertad" y planteó que Argentina se alineó con Israel y Estados Unidos para defender valores occidentales.