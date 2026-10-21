Malvinas en el Tribunal del Mar: el rol clave de una jueza argentina en la demanda contra el Reino Unido

Nacida en Rosario en 1957, la especialista ejerce desde comienzos de octubre la vicepresidencia del tribunal para el mandato 2026-2029, acompañando en la conducción al magistrado camerunés Maurice Kamga.

Audiencias clave y la trayectoria de la jurista argentina en la causa por las Islas Malvinas

El tribunal fijó para los días 10 y 11 de noviembre las audiencias públicas que se transmitirán en vivo por internet del expediente número 37, donde se evaluará la solicitud de medidas cautelares impulsada por la administración nacional. La presentación formal fue realizada el pasado 13 de octubre por el canciller Pablo Quirno, al amparo del artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), herramienta que permite disponer medidas precautorias para evitar daños ambientales y proteger derechos.