Malvinas en el Tribunal del Mar: el rol clave de una jueza argentina en la demanda contra el Reino Unido

La disputa diplomática y judicial por los recursos en el Atlántico Sur suma un hito histórico en los estrados internacionales. La jurista argentina Frida María Armas Pfirter desempeña un papel institucional de primer orden en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en Hamburgo, organismo que debe resolver el pedido presentado por el Gobierno de Javier Milei para detener la exploración y explotación de hidrocarburos autorizada por el Reino Unido cerca de las Islas Malvinas.
Nacida en Rosario en 1957, la especialista ejerce desde comienzos de octubre la vicepresidencia del tribunal para el mandato 2026-2029, acompañando en la conducción al magistrado camerunés Maurice Kamga.
Audiencias clave y la trayectoria de la jurista argentina en la causa por las Islas Malvinas
El tribunal fijó para los días 10 y 11 de noviembre las audiencias públicas que se transmitirán en vivo por internet del expediente número 37, donde se evaluará la solicitud de medidas cautelares impulsada por la administración nacional. La presentación formal fue realizada el pasado 13 de octubre por el canciller Pablo Quirno, al amparo del artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), herramienta que permite disponer medidas precautorias para evitar daños ambientales y proteger derechos.
Armas Pfirter cuenta con una destacada formación: se graduó en la Universidad Católica Argentina, se doctoró en Derecho Internacional en la UBA y realizó especializaciones en La Haya, Ginebra y Costa Rica. Entre 1997 y 2023 lideró la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), encabezando el trabajo técnico que permitió expandir un 35% los límites del lecho submarino argentino.
Su desembarco en el ITLOS como magistrada se produjo a mediados de 2023, tras obtener un contundente respaldo de 154 votos en la asamblea de Estados Parte para un período de nueve años (2023-2032). Ahora, desde la mesa directiva del tribunal integrado por 21 jueces de diversas naciones, participará en el tratamiento de un caso neurálgico para la soberanía y los recursos naturales del país.
En pocas palabras
- Jueza argentina: Frida Armas Pfirter ejerce la vicepresidencia del Tribunal del Mar en un caso clave.
- Demanda contra Reino Unido: se trata la exploración de hidrocarburos cerca de las Islas Malvinas, solicitada por Argentina.
- Rol institucional: la jurista participa en la resolución de medidas cautelares presentadas ante el tribunal internacional.