Los privados que asoman para gestionar el hospital de Luján de Cuyo en una modalidad inédita

Anuncios hospital de Luján de Cuyo.jpg El ministro Natalio Mema junto al gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Esteban Allasino. Foto: Gobierno de Mendoza.

"Hoy no tenemos nada cerrado, pero lo estamos estudiando y es muy posible que participemos de la licitación", adelantó el facultativo.

Etapas e inversión para el hospital de Luján de Cuyo

Según pudo saber este medio, en los primeros 5 años quienes ganen la licitación deberán poner en marcha al hospital de Luján de Cuyo que hoy no está operativo e iniciar la construcción de los quirófanos. Se estima que se requerirán 3 mil millones de pesos.

En una primera instancia se brindará el servicio de atención de baja complejidad y la concesión tendrá objetivos por etapas.

"El foco está puesto en el usuario. Los cambios son internos de funcionamiento, pero no en el servicio que va a ser igual que si se estuviera atendiendo en el hospital Notti, en el Central o en el Lagomaggiore. Lo importante es hacer foco en la calidad y que aquella persona que no tenga obra social no va a tener que pagar a la hora de acceder a los servicios", explicó el ministro de Salud.

hospital de lujan.jpg El llamado a licitación se concretará en febrero del 2025.

Montero destacó el rol del privado en terminar de pulir las bases del pliego de licitación para que sea sustentable y se presenten la mayor cantidad.

En el caso local, los dueños del sanatorio regional de Luján de Cuyo, como de la clínica de Luján. El primero a cargo del médico Rafael Félix, reconocido en la comunidad y pariente de los hermanos Omar y Emir Félix en el Sur mendocino.

"Participaron de la reunión con Salud y además estuvieron haciendo una visita a las instalaciones", dijo un alta fuente consultada.