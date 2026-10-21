La Libertad Avanza restituyó en Diputados los límites kirchneristas de la Ley de Tierras

Inicio de la sesión. Una vez que hubo quórum, la oposición se sumó al recinto. Foto: Noticias Argentinas

Un debate cruzado y el factor de la "Ley K"

La restitución del régimen de tierras -originario del kirchnerismo y fuertemente cuestionado en su momento por los sectores liberales- generó cruces dialécticos intensos en el recinto. Mientras distintos bloques opositores señalaron las contradicciones del oficialismo por abjurar temporalmente de la desregulación total de tierras contenida originalmente en el DNU 70/23, desde las bancadas dialoguistas priorizaron la necesidad de dotar de herramientas institucionales y ordenamiento al sistema jurídico.

En sintonía con esta postura de equilibrio y búsqueda de consensos, la diputada nacional por Mendoza, Pamela Verasay (UCR), defendió el acompañamiento del sector dialoguista al paquete de leyes impulsado en el Congreso.

Al fijar su posición, la legisladora mendocina, que junto a sus pares respalda la mayoría de las propuestas mileístas enfatizó: "El Congreso se mide por cuantos problemas resuelve, todo lo que signifique ordenar a nuestro país y ayudar a la gobernabilidad llevará nuestro acompañamiento; es el camino que Argentina hoy necesita".

Para Verasay, la prioridad pasa por consolidar un marco de previsibilidad legislativa que permita destrabar discusiones complejas sin descuidar el equilibrio institucional, en una jornada donde también está previsto que se debante temas sensibles como el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.

La diputada nacional mendocina del radicalismo, Pamela Verasay, explicó por qué acompañó nuevamente una propuesta libertaria. Foto: Cámara de Diputados de la Nación

Cambios en propiedad, expropiaciones y desalojos

La versión de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que avanzó en Diputados introduce modificaciones en el funcionamiento institucional del Estado y la protección de los propietarios particulares:

Restricciones a las expropiaciones: fija parámetros más estrictos para que el Estado pueda declarar bienes de utilidad pública, buscando reducir la discrecionalidad oficial y garantizando indemnizaciones acordes con el valor real de mercado.

fija parámetros más estrictos para que el Estado pueda declarar bienes de utilidad pública, buscando reducir la discrecionalidad oficial y garantizando indemnizaciones acordes con el valor real de mercado. Agilidad en desalojos: incorpora reformas para acortar drásticamente los plazos judiciales destinados a la restitución rápida de inmuebles frente a usurpaciones o situaciones de tenencia irregular.

incorpora reformas para acortar drásticamente los plazos judiciales destinados a la restitución rápida de inmuebles frente a usurpaciones o situaciones de tenencia irregular. Límites a la extranjerización: al sostener la vigencia de la Ley de Tierras, se ratifican los topes máximos de 30% de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, así como las restricciones de hasta 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y áreas de frontera.

Tras la aprobación en general de este conjunto de medidas, la sesión especial de la Cámara Baja continuó su curso con el debate de otros expedientes prioritarios de la agenda parlamentaria nacional.