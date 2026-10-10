Un candidato peruano se convirtió en noticia internacional por una particularidad de su nombre. Hitler Mussolini Simeón Flores, de 45 años, quedó como virtual ganador de la alcaldía de Queropalca, un distrito del departamento de Huánuco, tras competir en una elección municipal ajustada. Y con un partido de centroizquierda.
La historia de Hitler Mussolini, el peruano que ganó las elecciones por la centroizquierda
Hitler Mussolini Simeón Flores obtuvo el 34,5% de los votos en Perú. Su nombre sorprendió por la coincidencia con dos líderes totalitarios
Flores, postulante del partido Ahora Nación, consiguió 229 votos, equivalentes al 34,5% del total. El resultado llamó la atención tanto por la escasa diferencia entre las principales fuerzas como por la coincidencia de sus nombres con los de Adolf Hitler y Benito Mussolini, dos de los referentes más conocidos del nazismo y el fascismo del siglo XX.
Los resultados de la elección en Queropalca con el triunfo de Hitler Mussolini
Los datos difundidos sobre la contienda municipal ubican a Ahora Nación en el primer puesto, aunque la confirmación definitiva de la proclamación corresponde a las autoridades electorales peruanas.
El recuento informado quedó distribuido de la siguiente manera:
- Ahora Nación, con Hitler Mussolini Simeón Flores: 229 votos (34,5%).
- Renovación Popular Perú: 204 votos (30,8%).
- Partido País para Todos: 187 votos (28,2%).
La diferencia entre Flores y el tercer candidato fue de apenas 42 votos, una muestra de lo disputada que resultó la elección en el distrito.
Más allá de la repercusión por su nombre, Flores se presentó por Ahora Nación, una agrupación peruana fundada en 2023 por el economista Alfonso López-Chau, quien encabezó la candidatura presidencial del espacio en las elecciones generales de 2026.
El partido se define como nacionalista y de centroizquierda. Entre sus principales ejes programáticos menciona la justicia social, la descentralización del Estado, el desarrollo sostenible y el reconocimiento de la pluriculturalidad.
La coincidencia con los nombres de Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, dictador italiano y fundador del fascismo, fue el principal motivo de la atención internacional. Ambos encabezaron regímenes totalitarios responsables de graves crímenes históricos.
Sin embargo, el nombre de una persona no permite determinar sus ideas o afinidades políticas. En el caso de Flores, la información electoral disponible lo identifica como candidato de Ahora Nación, sin que la coincidencia nominal constituya por sí misma una prueba de identificación ideológica con aquellos líderes.
En pocas palabras
- Candidato peruano: Hitler Mussolini Simeón Flores ganó la alcaldía de Queropalca con 34,5% de los votos.
- Nombre peculiar: su nombre generó atención internacional por la coincidencia con líderes totalitarios del siglo XX.
- Agrupación política: el candidato se presentó por el partido nacionalista y de centroizquierda Ahora Nación.