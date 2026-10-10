La historia de Hitler Mussolini, el peruano que ganó las elecciones por la centroizquierda

El recuento informado quedó distribuido de la siguiente manera:

Ahora Nación , con Hitler Mussolini Simeón Flores: 229 votos (34,5%).

, con Hitler Mussolini Simeón Flores: 229 votos (34,5%). Renovación Popular Perú : 204 votos (30,8%).

: 204 votos (30,8%). Partido País para Todos: 187 votos (28,2%).

La diferencia entre Flores y el tercer candidato fue de apenas 42 votos, una muestra de lo disputada que resultó la elección en el distrito.

Más allá de la repercusión por su nombre, Flores se presentó por Ahora Nación, una agrupación peruana fundada en 2023 por el economista Alfonso López-Chau, quien encabezó la candidatura presidencial del espacio en las elecciones generales de 2026.

Con un mensaje procesado por IA, así festejó Hitler Mussolini en su pueblo de Perú. Imagen: gentileza

El partido se define como nacionalista y de centroizquierda. Entre sus principales ejes programáticos menciona la justicia social, la descentralización del Estado, el desarrollo sostenible y el reconocimiento de la pluriculturalidad.

La coincidencia con los nombres de Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, dictador italiano y fundador del fascismo, fue el principal motivo de la atención internacional. Ambos encabezaron regímenes totalitarios responsables de graves crímenes históricos.

Sin embargo, el nombre de una persona no permite determinar sus ideas o afinidades políticas. En el caso de Flores, la información electoral disponible lo identifica como candidato de Ahora Nación, sin que la coincidencia nominal constituya por sí misma una prueba de identificación ideológica con aquellos líderes.