La Corte Suprema resolvió que los municipios no pueden delegar la recaudación de impuestos a privados

El caso se originó a raíz de un cuestionamiento de la firma Pepsico Argentina SRL, quien objetó una deuda tributaria por derechos de publicidad y propaganda correspondiente a los periodos 2016 a 2018. La disputa radicaba en determinar si el relevamiento, verificación y constatación de hechos imponibles, esenciales para la potestad tributaria municipal, podían ser transferidos a una entidad privada.

En instancias provinciales, la justicia local había concluido que la municipalidad no poseía dicha atribución, considerando ilegítima la determinación tributaria realizada por personal ajeno a la administración pública. El Tribunal Superior de Río Negro confirmó la nulidad de las disposiciones y resoluciones de cobro, al argumentar que los instrumentos públicos carecían de valor si eran labrados por personal no funcionario.