La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo contundente que establece que los municipios carecen de la facultad de delegar en empresas privadas la determinación y recaudación de impuestos. La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declara inadmisible un recurso presentado por el Municipio de San Carlos de Bariloche.
La Corte Suprema resolvió que los municipios no pueden delegar la recaudación de impuestos a privados
La Corte Suprema de Justicia determinó que el Municipio de San Carlos de Bariloche no puede delegar la recaudación de impuestos en empresas privadas
El caso se originó a raíz de un cuestionamiento de la firma Pepsico Argentina SRL, quien objetó una deuda tributaria por derechos de publicidad y propaganda correspondiente a los periodos 2016 a 2018. La disputa radicaba en determinar si el relevamiento, verificación y constatación de hechos imponibles, esenciales para la potestad tributaria municipal, podían ser transferidos a una entidad privada.
En instancias provinciales, la justicia local había concluido que la municipalidad no poseía dicha atribución, considerando ilegítima la determinación tributaria realizada por personal ajeno a la administración pública. El Tribunal Superior de Río Negro confirmó la nulidad de las disposiciones y resoluciones de cobro, al argumentar que los instrumentos públicos carecían de valor si eran labrados por personal no funcionario.
La potestad tributaria de la Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema ratificó la postura de las instancias inferiores al declarar inadmisible el recurso municipal bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El fallo subraya que la potestad tributaria, incluyendo la verificación y determinación de impuestos, constituye una función inherente e indelegable del Estado, esencial para su funcionamiento y para la aplicación equitativa de la ley.
La decisión sienta un precedente importante para otros municipios del país, reafirmando la necesidad de que la administración de los tributos recaiga directamente en los organismos estatales designados, garantizando así la transparencia y legalidad en el ejercicio de la función pública.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Corte Suprema: determinó que los municipios no pueden delegar la recaudación de impuestos en empresas privadas.
- Origen del caso: se originó por un cuestionamiento de Pepsico Argentina SRL sobre deudas tributarias.
- Sustento del fallo: ratifica que la potestad tributaria es una función estatal indelegable y esencial.