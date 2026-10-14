El gobierno nacional formalizó una reorganización interna en la Secretaría General de la Presidencia y la Casa Militar asumió el control integral y la administración de la Residencia Presidencial Quinta de Olivos, además de redistribuir competencias logísticas y patrimoniales.
La Casa Militar pasó a controlar la Quinta de Olivos tras un decreto presidencial
El gobierno nacional formalizó una reorganización en el área presidencial que otorga mayores competencias logísticas y de custodia al organismo castrense
Mediante el Decreto 1176/2026 se oficializo un reordenamiento institucional, la Secretaría General mantendrá bajo su órbita la Unidad Gabinete de Asesores y las subsecretarías Legal, de Coordinación Administrativa, de Gestión Institucional y de Asuntos Presidenciales. Asimismo, el Poder Ejecutivo dispuso la supresión de la Subsecretaría de Planificación General.
En el marco de estas modificaciones, el titular de la Subsecretaría Legal, Juan Manuel Galli, pasa a ostentar rango y jerarquía de secretario. Por otra parte, se eliminó de la estructura el cargo extraescalafonario del coordinador de Asesoramiento Técnico.
Gestión unificada para las residencias de Olivos y Chapadmalal
El cambio otorga a la Casa Militar nuevas competencias ejecutivas. Además de velar por la seguridad del presidente, el organismo militar concentrará la administración, el mantenimiento, la intendencia y los aspectos de seguridad e higiene de la quinta de Olivos y de la residencia de Chapadmalal.
La repartición coordinará a las distintas fuerzas asignadas a la custodia del jefe de Estado, entre las que figuran:
- Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín
- Policía Federal Argentina
- Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria
- Fuerzas policiales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Además, el área establecerá los criterios y procedimientos formales para el ingreso y circulación dentro de las dependencias oficiales, centralizando las tareas de resguardo en la Secretaría General.
Quinta de Olivos: redistribución de patrimonio e intendencia
La reestructuración implicó una distribución de funciones en el resto de las oficinas auxiliares. La Unidad Gabinete de Asesores sumó responsabilidades relacionadas con la elaboración de políticas culturales y la preservación del patrimonio histórico en la Casa de Gobierno, el Museo del Bicentenario y la Quinta de Olivos, debiendo actuar en coordinación con las autoridades castrenses para intervenir en los predios residenciales.
Por su parte, la Subsecretaría de Coordinación Administrativa asumió competencias operativas sobre la movilidad terrestre del mandatario nacional y de los integrantes del Gabinete en el país y en el exterior, supervisando el transporte oficial y las cocheras.
Desde el Poder Ejecutivo precisaron que la medida no implica un incremento en las unidades estructurales ni costos adicionales para el erario público, ya que las erogaciones serán absorbidas con las partidas presupuestarias vigentes de la Secretaría General. Finalmente, se fijó un régimen de transición para concretar el traspaso de funciones de manera progresiva.
En pocas palabras
- Casa Militar: asumió el control integral y administración de la Quinta de Olivos y la residencia de Chapadmalal.
- Reorganización: el Decreto 1176/2026 reordena la Secretaría General de la Presidencia, suprimiendo la Subsecretaría de Planificación General.
- Gestión unificada: se redistribuyen competencias logísticas, patrimoniales y de custodia entre diferentes áreas presidenciales.