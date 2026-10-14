La Casa Militar pasó a controlar la Quinta de Olivos tras un decreto presidencial

Casa Militar. Asumió el control integral y administración de la Quinta de Olivos y la residencia de Chapadmalal.

Gestión unificada para las residencias de Olivos y Chapadmalal

El cambio otorga a la Casa Militar nuevas competencias ejecutivas. Además de velar por la seguridad del presidente, el organismo militar concentrará la administración, el mantenimiento, la intendencia y los aspectos de seguridad e higiene de la quinta de Olivos y de la residencia de Chapadmalal.

La repartición coordinará a las distintas fuerzas asignadas a la custodia del jefe de Estado, entre las que figuran:

Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín

Policía Federal Argentina

Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria

Fuerzas policiales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Además, el área establecerá los criterios y procedimientos formales para el ingreso y circulación dentro de las dependencias oficiales, centralizando las tareas de resguardo en la Secretaría General.

Gestión unificada. Se redistribuyen competencias logísticas, patrimoniales y de custodia entre diferentes áreas presidenciales.

Quinta de Olivos: redistribución de patrimonio e intendencia

La reestructuración implicó una distribución de funciones en el resto de las oficinas auxiliares. La Unidad Gabinete de Asesores sumó responsabilidades relacionadas con la elaboración de políticas culturales y la preservación del patrimonio histórico en la Casa de Gobierno, el Museo del Bicentenario y la Quinta de Olivos, debiendo actuar en coordinación con las autoridades castrenses para intervenir en los predios residenciales.

Por su parte, la Subsecretaría de Coordinación Administrativa asumió competencias operativas sobre la movilidad terrestre del mandatario nacional y de los integrantes del Gabinete en el país y en el exterior, supervisando el transporte oficial y las cocheras.

Desde el Poder Ejecutivo precisaron que la medida no implica un incremento en las unidades estructurales ni costos adicionales para el erario público, ya que las erogaciones serán absorbidas con las partidas presupuestarias vigentes de la Secretaría General. Finalmente, se fijó un régimen de transición para concretar el traspaso de funciones de manera progresiva.