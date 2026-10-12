Javier Milei respaldó a Luis Caputo tras los rumores de salida y habló de "relación simbiótica"

"Relación simbiótica". Milei destacó la coordinación y alineación de políticas con Caputo, quien se prepara para reuniones clave con el FMI y el Banco Mundial en Tailandia.

Javier Milei defiende a su ministro ante operadores

El jefe de Estado no dejó lugar a dudas sobre la continuidad de Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda, calificando las especulaciones sobre su salida como "un disparate total". Milei atribuyó la circulación de estos rumores a "operadores" que buscan "hacerle daño a la Patria", en un contexto donde el ministro se prepara para encuentros clave en Tailandia con autoridades del FMI, como Kristalina Georgieva.

El Presidente defendió la gestión económica, señalando que las críticas al ministro también alcanzan las políticas impulsadas por la administración libertaria. Para ilustrar el nivel de entendimiento con Caputo, Milei relató una anécdota sobre una medida económica donde ambos utilizaron la misma metáfora para exponer sus argumentos, lo que, según el mandatario, demostró su sintonía.

Expectativas políticas y reservas para el futuro

En la misma entrevista, Javier Milei anticipó que el gobierno ya trabaja en los planes para las elecciones de 2027, con la participación de Caputo y el ministro Federico Sturzenegger. El Presidente se mostró confiado en una nueva victoria electoral, proyectando una mejora en la representación parlamentaria de La Libertad Avanza. Aseguró además contar con US$125.000 millones para hacer frente a una eventual corrida cambiaria durante el año electoral.

Paralelamente, Luis Caputo se prepara para su viaje a Bangkok. Allí participará de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, donde uno de los objetivos será avanzar en la tercera revisión del acuerdo vigente con el organismo internacional, que incluye un desembolso pendiente de aproximadamente US$869 millones. El ministro estará acompañado por autoridades del Banco Central y se reunirá con directivos de organismos multilaterales.