El presidente Javier Milei salió al cruce de las versiones que anticipaban una posible salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía, calificando los rumores como "pelotudeces del tamaño de una casa" y defendiendo la "relación simbiótica" que los une. Las declaraciones se dieron en medio de un viaje del ministro a Tailandia para participar de reuniones clave con el FMI y el Banco Mundial.
Javier Milei respaldó a Luis Caputo tras los rumores de salida y habló de "relación simbiótica"
El presidente Javier Milei respaldó con firmeza al ministro de Economía Luis Caputo y dijo que los rumores son "un disparate total" y "una traición a la patria"
Javier Milei aseguró que él fija los lineamientos generales y las restricciones de las herramientas económicas, mientras que Luis Caputo se encarga de la gestión y la implementación. Detalló que la coordinación entre ambos es permanente y sus posiciones están alineadas ante las diversas situaciones que enfrenta el gobierno, desestimando cualquier posibilidad de reemplazo.
El mandatario consideró que la difusión de estos rumores, especialmente mientras Luis Caputo se prepara para negociaciones importantes con organismos internacionales, constituye "una canallada" y "traición a la patria". Según Javier Milei, estas versiones buscan debilitar al ministro en un momento crucial para las gestiones económicas del país.
Javier Milei defiende a su ministro ante operadores
El jefe de Estado no dejó lugar a dudas sobre la continuidad de Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda, calificando las especulaciones sobre su salida como "un disparate total". Milei atribuyó la circulación de estos rumores a "operadores" que buscan "hacerle daño a la Patria", en un contexto donde el ministro se prepara para encuentros clave en Tailandia con autoridades del FMI, como Kristalina Georgieva.
El Presidente defendió la gestión económica, señalando que las críticas al ministro también alcanzan las políticas impulsadas por la administración libertaria. Para ilustrar el nivel de entendimiento con Caputo, Milei relató una anécdota sobre una medida económica donde ambos utilizaron la misma metáfora para exponer sus argumentos, lo que, según el mandatario, demostró su sintonía.
Expectativas políticas y reservas para el futuro
En la misma entrevista, Javier Milei anticipó que el gobierno ya trabaja en los planes para las elecciones de 2027, con la participación de Caputo y el ministro Federico Sturzenegger. El Presidente se mostró confiado en una nueva victoria electoral, proyectando una mejora en la representación parlamentaria de La Libertad Avanza. Aseguró además contar con US$125.000 millones para hacer frente a una eventual corrida cambiaria durante el año electoral.
Paralelamente, Luis Caputo se prepara para su viaje a Bangkok. Allí participará de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, donde uno de los objetivos será avanzar en la tercera revisión del acuerdo vigente con el organismo internacional, que incluye un desembolso pendiente de aproximadamente US$869 millones. El ministro estará acompañado por autoridades del Banco Central y se reunirá con directivos de organismos multilaterales.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Milei defiende a Caputo: el Presidente Javier Milei desestimó rumores de salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía, calificándolos de "disparate total" y "traición a la patria".
- "Relación simbiótica": Milei destacó la coordinación y alineación de políticas con Caputo, quien se prepara para reuniones clave con el FMI y el Banco Mundial en Tailandia.
- Visión a futuro: el gobierno planea las elecciones de 2027 con Caputo y Sturzenegger, y proyecta tener US$125.000 millones para eventuales corridas cambiarias.